La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, resaltó el pasado viernes que durante junio y julio se han recuperado más de dos millones de puestos de trabajo en Lima Metropolitana, impulsados por la reactivación económica y las medidas implementadas ante la COVID-19.

‘‘Hacia adelante, esperamos que el empleo continúe recuperándose. Asimismo, la recuperación del empleo se verá favorecida por la implementación del programa “Arranca Perú”, una inversión de casi 6.800 millones que espera generar alrededor de 1 millón de empleos’‘, dijo la titular del MEF ante el Congreso.

Es menester precisar que en el trimestre abril – mayo – junio se perdieron 2′699.100 empleos en la capital, y para el periodo mayo – junio – julio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) bajó a 1′972.900 puestos, por lo que aproximadamente se recuperaron 730 mil plazas.

‘‘Habría que precisar, sea cual sea la cifra, lo que estaría considerando ella (Alva Luperdi), si el empleo formal o informal. Revisando al INEI, casi 2,7 millones (de empleos) se perdieron entre abril y junio, y el estudio más reciente, arroja que fueron casi dos millones. Si uno compara estas cifras habría poco más de 700 mil personas que ya se habrían reinsertado a sus puestos. No veo de donde puedan ser dos millones’‘, sostiene el ex viceministro de Empleo, Fernando Cuadros.

Enfocarse en la calidad

Por otro lado, el economista Armando Mendoza cree que ’‘la ministra (Alva) puede estar en lo correcto’' pero es necesario enfocarse en los matices del empleo.

‘‘Aquí (lo relevante) no es si se recupera el empleo. En un país donde no hay seguro de desempleo o la CTS llega a una minoría, la gente está obligada a trabajar de los que sea. No se queda de brazos cruzados. Hay que ver el empleo cualitativamente y no cuantitativamente. Es bueno que la economía se reactive, pero no hay que caer en triunfalismos por las cifras, que probablemente estén en lo correcto, pero falta aclarar qué clase es la que se está recuperando’‘, argumenta para La República.

Asimismo, Fernando Cuadros reconoce que la recuperación del empleo corresponde a un proceso natural tras levantarse la cuarentena obligatoria en Lima Metropolitana y no específicamente por algún programa, mas advierte que el retorno a las actividades se está dando en peores condiciones.

‘‘Según el Ministerio de Trabajo, de todos los trabajadores contratados desde el 16 de marzo solo el 8% han sido contratados de manera estable (a plazo indeterminado). Antes de la crisis, el 31% de los trabajadores formales privados tenía contrato estable (a plazo indeterminado) y el 69% tenía contratos a plazo fijo (temporales). Lo cual ya mostraba una muy probable desnaturalización o mala utilización de los contratos temporales por falta de fiscalización. Ahora será peor’‘, explica.

Finalmente, Armando Mendoza puntualiza que tres cuartos de la población tienen un empleo informal y casi la mitad de la fuerza laboral, gana el sueldo mínimo o menos. ’‘Normalmente en el Perú la gente tiene trabajo porque se lo crea si no encuentra, pero el problema es ¿qué clase de trabajo?’‘, concluye.

