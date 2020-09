Reapertura de cines en el país: ¿Cuál es el avance de los protocolos sanitarios?

Alrededor del mundo, los cines han comenzado a adaptarse “a la nueva normalidad” y reabrir solo después de que el número de contagios por la Covid-19 se haya controlado. En Perú, se proyecta aplicar las mismas condiciones para la reapertura de las salas.

Justamente, se contempla que en la Fase 4 de la reactivación económica - cuando haya un mayor control de la emergencia sanitaria - las actividades de recreación que incluyan cierta aglomeración o aforo de personas pueda estar permitido, pero bajo ciertos protocolos.

PUEDES VER: Fiscalizarán delivery pero exigen atender problema de fondo

Solo en el caso del cine ¿cuáles son los avances en esos protocolos? En entrevista con La República, Santiago Alfaro, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura (Mincul) dio algunos detalles de las acciones que han desarrollado para reactivar el sector cultural.

Por un lado, “en los próximos días” se publicará el protocolo sanitario para el reinicio de la producción cinematográfica. Pero a la par, el Mincul ha tenido reuniones con las cadenas de cine para “tener listos los protocolos que permitan su reactivación”.

En esa línea, se ha desarrollado un “borrador de protocolo” para las salas de cine con participación de algunas empresas del rubro. Cabe recordar que en junio pasado, Cineplanet y Cinemark - mediante una carta a sus clientes - dieron a conocer que enviarían sus “protocolos de operación que incluyen todas las medidas sanitarias de prevención”.

“En el caso de los cines tenemos un borrador de trabajo con ellos. Estamos viendo construir un protocolo (sanitario) en conjunto, que salga desde el Ministerio de la Producción pero con recomendaciones del Ministerio de Cultura. Se están evaluando experiencias de la reapertura de los cines en Argentina y España”, señaló Alfaro.

No obstante, se debe anotar que en Argentina los cines aún no abren, pero si en España, y desde junio. En el país europeo se permite hasta un 75% de aforo en salas y estrictos protocolos de desinfección.

“Lo que se está revisando es el porcentaje de aforo, la distancia de personas, si se tiene que sacar butacas o no, todo el orden de entrada. Todo ello se está discutiendo en conjunto con Produce”, afirmó el director de Industrias Culturales.

Los Autocinemas

El último jueves, la Municipalidad de Villa el Salvador decidió clausurar un autocinema (Autocinema Perú) que abrió cerca a los Pantanos de Villa. La autoridad edil argumentó que el cierre se debió, entre otros, por no contar con los permisos correspondientes para poder ejecutar este tipo de actividad, no contar con la licencia de funcionamiento, y “en un estado de emergencia no se puede ejecutar este tipo de actividades”.

No obstante, desde julio, el Perú cuenta con sus primeros espacios de autocinema. Uno ubicado en el interior del Jockey Plaza. La República consultó al representante del Ministerio de Cultura por la regulación de esas actividades, a fin de evitar los contagios.

“El autocine es una actividad nueva y se ajustó a la regulación existente de la actividad económica de los centros comerciales. Allí el Ministerio de Cultura ya no interviene porque si hacemos otra regulación es sobreregularlos, además el contenido cultural no está poniendo en riesgo la salud de las personas porque están en su auto (...) Pero los autocinemas que están fuera, en otros espacios, habría que ver qué regulación están ajustando, pero sería una actividad que en todo caso, el Produce tendría que opinar”, sostuvo.

Cabe indicar, además, que si bien el Produce puede establecer una regulación, este pasa por la evaluación del Ministerio de Salud, que es la máximo autoridad competente en materia de la protección de la salud.

Datos

- El viernes el Ministerio de Cultura publicó el Protocolo de Sanidad para las actividades musicales, lo que permitirá la reactivación de las empresas involucradas en este rubro: como disqueras, locaciones de grabación, logística de sonido y audio, entre otros.

- El Ministerio de Cultura también evalúa ampliar el fondo de apoyo económica para artistas nacionales. A la fecha, cuenta con recursos por 43 millones de soles, con los que se espera beneficiar a cerca de 13 mil profesionales. En los últimos días, se hizo entrega de dichos subsidios en Ayacucho.