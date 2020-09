Osinergmin: 7 propuestas para mejorar el mercado de GLP en el país

Hace casi dos semanas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) envió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una serie de propuestas que esperan sean atendidas y realizadas dentro del mercado de Gas Licuado de Petróleo.

En ese sentido, este organismo supervisor planteó 7 principales propuestas, que se encuentran en evaluación del Minem.

Según Hugo Talavera, Asesor de la Gerencia de Supervisión de Energía de Osinergmin, detalló que se ha sugerido al sector la renovación del parque de cilindros, el programa de kits de seguridad en los reguladores, el uso de cilindros de materiales compuestos, un seguro obligatorio para accidentes en la cadena de energía, la creación de escuelas de operadores de GLP, analizar medidas para aumentar a futuro el abastecimiento de GLP en el mercado nacional, así como la creación de ’hubs’ energéticos.

Fugas de gas

Talavera explicó que, de acuerdo a estadística del Cuerpo General de Bomberos del Perú, en el 2020 se registraron 6.926 casos de fugas de gas. “Es un indicador que preocupa en el país, dentro de las casas. No podemos entrar, pero queremos ayudar”.

Por ello, plantean que se otorguen kits de seguridad, apuntando a que, en el 2018, el 70% de reguladores de gas eran del modelo Fischer, apuntando a que se trata de un modelo antiguo, además del uso de mangueras de aguas o desechables. “Ese es un punto de debilidad que genera esas fugas”, añade. El cambio, indica, es utilizar reguladores con mayor supresión y garantías “que ofrecen una mayor seguridad”.

“Proponemos un programa de kit de seguridad para que las familias usen reguladores modernos, más seguros, para válvulas de 20 milímetros y mangueras adecuadas para el GLP. Se puede cambiar este kit cada 5 años”, indica. El financiamiento, sostiene, podría provenir de un fondo común, a través de un bono o del Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), con lo que se podría iniciar estas entregas a las familias que tienen un ’Vale Fise’.

Otra propuesta fue la renovación del parque de cilindros, en el que se viene realizando labores de supervisión para identificar el actual estado de los cilindros en las plantas envasadoras. “Se aplican medidas de inmovilización de los balones de gas que no cumplen con las medidas de seguridad hasta determinar que cada cilindro cumpla con la norma. En el mercado se ven cilindros oxidados, en mal estado o con mucho tiempo de circulación”, expresó Talavera.

Además, se plantea empezar a ingresar en el mercado de GLP el cilindro de material compuesto. Según Hugo Talavera, este tipo de cilindro viene siendo utilizado en el mundo. Por las condiciones técnicas de este envase, se puede conocer el nivel de GLP cuando se despacha y cuando se encuentra en mínimos niveles. Asimismo, apunta a que es resistente, no se oxida y disipan el calor.

Soat energético

Entre los aspectos sugeridos al Minem está la creación de un seguro obligatorios de accidentes en la cadena de energía, explicado por los accidentes en este subsector, en el que “siempre se espera a que se determine el responsable para que su seguro se aplique al afectado. Determinarlo depende de la Fiscalía y el Poder Judicial, y el afectado queda desamparado”, sostuvo Talavera.

Por ello, Osinergmin apunta a que haya un Soat para que se cubra de manera inmediata a los afectados de un accidente en este subsector. El financiamiento, proponen, puede provenir del Fise, un fondo común o “un pequeño cargo a la cadena de comercialización, por seguridad”.

En ese sentido, también apuntan a que se establezca una escuela de operadores a cargo de los vehículos de transporte de gas a granel que llevan este recurso a los locales de venta, para que no solo este tipo de transportes de GLP se encuentren en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, también se tenga capacitadas a las personas que trasladan ello. “Si esta persona no está capacitada para llevar una carga, pone en riesgo toda la seguridad, no solo del camión, sino de las personas por donde circule”, expresó Talavera.

Analizar el aumento de abastecimientos y ’hubs’ energéticos

Sostiene Talavera que se plantea que el Ministerio de Energía y Minas evalúe adoptar medidas para que aumente la capacidad de abastecimiento de GLP en el país. Explica que desde hace 20 años, en Lima y Callao esta capacidad llega a los 148.000 barriles y que el incremento ha sido mínimo, mientras que la demanda de GLP se elevó en más de 400%. “Muy rápido crece la demanda y la capacidad se mantiene”, agrega.

Otro aspecto mencionado es respecto a las plantas de abastecimiento y envasado, que a futuro se propone que sean retiradas de las zonas residenciales para ser llevadas a ’hubs’ energéticos o plantas industriales. “Hay plantas envasadoras donde pueden haber condominios, colegios, distintas viviendas o negocios que pueden estar cerca a este local”.