Al Congreso de la República ingresó el martes el proyecto de ley que anunció el Ejecutivo para atender a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de la contrapropuesta a la iniciativa del Legislativo para devolver los aportes a este segmento de personas.

Una de las propuestas del Ejecutivo es dar S/ 250 mensuales como pensión vitalicia a quienes tienen entre 10 a menos de 15 años de aportes y S/ 350 para los afiliados con 15 a menos de 20 años de aportes.

Sin embargo, el planteamiento del Ejecutivo aún no satisface a todos. Así lo señala Humberto (75), quien estuvo aportando por 12 años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero que no llega a la valla requerida de 20 años para una pensión.

Para él, que viene colaborando en una llantería, es mejor recibir 1 UIT (S/ 4.300), aspecto que plantea el Parlamento en su autógrafa de devolución de aportes y que aún no es observada por el Ejecutivo -el plazo máximo de pronunciamiento es el 18 de setiembre-.

“Ya tengo 75 años. Por mi edad, me puede pasar algo en cualquier momento y la plata se quedará ahí adentro. Con lo que aprobó el Congreso, ese dinero lo puedo trabajar”, expresa.

De la misma forma sucede con Rosa (60), que tiene 6 años de aportes reconocidos, pero 13 en total. Aún está pendiente regularizar los otros 7 años de aportes, desde diciembre de 1987 a julio de 1994.

Ella espera trabajar y aportar al SNP, con lo que alcanzaría a una pensión de S/ 350, por lo que prefiere la devolución total de sus aportes.

“Quiero que me devuelvan todo, al menos los dos últimos años, que son como S/ 24.000. He aportado entre S/ 1.100 a S/ 1.200”, indica y agrega que piensa poner un negocio con ese dinero.

Asimismo, también se plantea permitir el acceso a una pensión anticipada si se tiene más de 50 años de edad y 25 años de aportes, y simplificar los trámites para las personas con discapacidad que quieran acceder a una pensión. El costo fiscal de las medidas llegaría a S/ 13.609 millones, pero el gasto no será inmediato.

Declaración jurada

Entre los cambios que realizará la ONP al reglamento del Decreto Ley 19990 está ampliar de 4 a 6 años los aportes sustentados mediante declaración jurada.

Como se sabe, el sistema en la ONP reconoce los aportes desde 1999. Anterior a ello, los afiliados deben acreditar sus aportes. Sin embargo, esta extensión llegaría a abarcar los aportes dados hasta 1993.

Ello sucede con Rómulo (64), quien cumplirá 65 años en este 2020. En la ONP le reconocen 15 años de aportes, de lo que dio al sistema desde el 2005 hasta la actualidad. Sin embargo, indica que en total ha llegado a aportar entre 27 a 28 años, aunque en el sistema no aparece.

De momento, él estaría comprendido entre las personas que recibirían una pensión de S/ 350, pese a que tendría que recibir una mayor pensión.

“He tenido aportes que no figuran en la ONP. Desde 1980 estuve aportando regularmente hasta 1992. Pienso acopiar toda la información que tenga y tratar de pelearme con la ONP. He trabajado, ¿por qué voy a claudicar fácilmente?”, expresa. Rómulo considera que esta declaración jurada debe flexibilizarse para que no se cuente desde 1999 hasta 1993, sino que se permita considerar años anteriores de aportes y llegando a un acumulado de 6 años, en beneficio de quienes aportaron décadas anteriores.

Otro aspecto que se espera modificar es el incentivo al aporte facultativo -de trabajadores independientes o informales-.

Para Óscar Alarcón, presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), estas medidas que plantea el Gobierno y las modificaciones al reglamento del DL 19990 se tratan de un avance, aunque deben mejorar a futuro.

“Acoge a los afiliados como pensionistas. Son insuficientes los montos, pero son pensiones vitalicias. Se pueden heredar los beneficios a los cónyugues y el pensionista va a incorporarse en el sistema de EsSalud. Este es un logro enorme. Mejorar la situación de quienes reciban S/ 250 o S/ 350 es una segunda etapa de lucha”, expresa, agregando que la cantidad mensual ideal de las pensiones sería S/ 930.

Para menos de 10 años

Anteriormente, el economista Jorge González Izquierdo sostuvo que las pensiones deben abarcar a “todo aquel que aporta”, por lo que se debería comprender a quienes tienen menos de 10 años de aportes.

Sobre ello, el exviceministro de Economía David Tuesta consideró que no es viable aunque consideró que en la reforma del sistema de pensiones -que se viene trabajando en el Congreso- se debería integrar a este segmento de afiliados y darles un apoyo similar de S/ 125, pero diferenciado de Pensión 65. “Habría que buscar un esquema de integración, desde Pensión 65 hacia los que aportan menos de 10 años, con un tipo de escalonamiento desde abajo”, indicó.

Sería revisado en comisiones de Economía y Presupuesto

Aún, a falta de ser derivada a una comisión parlamentaria, fuentes del Congreso indicaron a este diario que el proyecto de ley del Ejecutivo sería revisado en las mesas de trabajo de Economía y de Presupuesto.

El viernes 28 de agosto, el ciudadano Mario Chávez Herrera presentó una demanda constitucional de amparo, ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, contra la autógrafa del Congreso respecto a la devolución de aportes de la ONP.

Sustenta que la demanda es “por la amenaza cierta e inminente de afectación al derecho a la pensión de mi persona como de todos los pensionistas pertenecientes al SNP”.

En la Cenajupe se recordó que la propuesta del Congreso podría poner en riesgo el dinero que se tiene acumulado en el Fondo Consolidado de Reservas.

Voces del Congreso se encuentran polarizadas

Ricardo Burga, Acción Popular

Evaluarán. Creo que hay un cambio radical. Dar una pensión a todos los que han aportado a partir de 10 hasta 19 años es un avance pero insuficiente. El monto también creo que es bajo y que se justificaría un incremento adicional. No hemos analizado el documento en su totalidad.

Moisés González, Alianza para el Progreso

En contra. Particularmente no estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Nosotros como bancada estamos de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentando el Congreso. Nosotros vamos a ir hasta el final con eso. No cambia en nada lo que propone el Ejecutivo.

Francisco Sagasti, Partido Morado

Evaluarán. La mayor virtud (de la propuesta) es que no arma un forado fiscal y mantiene el sistema de ONP para los jubilados con mejoras significativas. El problema está en ver si es suficiente. Vamos a examinar y ver cómo negociar y compatibilizar con otras bancadas.

Lenin Checo. Frente Amplio

Evaluarán. Ahora no tenemos en este momento una posición clara como bancada, pero creemos que S/ 250 no es un pago digno. No sabemos qué desea el Ejecutivo: si una pensión digna o que los ciudadanos continúen sobreviviendo difícilmente a la pandemia.

Diethell Columbus. Fuerza Popular

Evaluarán. Denota improvisación del Ejecutivo. Así no se trabajan reformas. No puede ser un tema planteado porque el Congreso aprobó una norma o por dar un mensaje político de no estar en contra de los aportantes ONP. En fin, vamos a ver qué decide la mayoría del Parlamento.

José Vega. Unión por el Perú

En contra. “Injusticia en todos los sentidos (la propuesta del Ejecutivo). Si trabajaste de 10 a 15 años, recibirás solo S/ 250 de pensión. Son S/ 3.000 en un año y S/ 15.000 en 5 años”, manifestó el vocero de UPP a través de su cuenta de Twitter.

Cecilia García, Podemos Perú

En contra. Que el presidente no insulte la dignidad de los trabajadores pretendiendo darles S/ 250 por 10 años de aporte. Solo evidencia que es cómplice de un insulto. No puede legalizar el robo de los que aportaron menos de 10 años, porque dieron su dinero a cambio de una prestación.

María Céspedes, Frepap

En contra. La vocera del Frepap se mostró en contra de la propuesta del Ejecutivo e insistió en la devolución de los aportes. “Por encima de cualquier interés están los derechos de los más de 4 millones de familias que esperan, no podemos darles la espalda a ellos”, expresó días atrás.

Jorge Pérez, Somos Perú

En contra. La idea es que nos remitan la evaluación técnica y expliquen cómo va a vivir una persona con S/ 250 mensuales. Apoyamos la devolución de 1 UIT en este contexto y la reforma de pensiones trabajado en una comisión. Ese dinero no es del Estado, es de los aportantes.

