Claudia Cornejo: Se debe generar confianza para recuperar visitantes el próximo año

PUEDES VER: Entrevista a la exviceministra de Turismo en RTV Economía.

-El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, afirmó que los vuelos internacionales retornarán el próximo 1° de octubre. ¿Qué opina de esta medida?

-Entiendo que el gobierno, de la mano del sector privado, las aerolíneas, están trabajando las medidas sanitarias y protocolos de tal forma que quienes lleguen no vengan contagiados. Es importante trabajar de manera intersectorial en el sector Turismo que tiene una relevancia importante, un sector que contribuye con 1,5 millones de empleos en el Perú y que es generador de muchas divisas.

-Sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sobre el inicio de los vuelos, señaló que “vemos con expectativa el próximo mes, para tomar una decisión final”. Entre líneas, no habría una coordinación adecuada, porque mientras el ministro Estremadoydo da por sentado el reinicio de los vuelos, Mazzetti señala, espera primero vamos a ver qué pasa para decidir… ¿Qué opina de ello?

-Es necesario saber cómo se desarrollan las cosas en setiembre para reabrir los vuelos, pero es necesario e importante también haber planteado una fecha del reinicio de los vuelos para que las personas y las empresas se puedan preparar; y sobre todo las autoridades puedan plantear de manera conjunta cuáles van a ser los protocolos sanitarios. Recordemos que esto es un punto muy importante porque las empresas y las personas que van a viajar tienen que saber con anticipación cuáles son las medidas, cuáles son las pruebas, si es que se les va a exigir antes de viajar y con cuánto tiempo de anticipación. Todo esto requiere de planificación. En ese sentido, entiendo que se anunció el 1° de octubre. Lo que se tiene que hacer ahora es trabajar los protocolos sanitarios de manera conjunta y a la par, evaluar cómo evoluciona el nivel de contagio a nivel nacional.

- Usted fue viceministra. Desde su visión ¿cuál es el diagnóstico de lo que ocurre en el sector Turismo?

-Es bastante negativo. El Turismo es una actividad sensible y fue la primera en cerrar y la última en recuperarse. Lo preocupante de esto son todas las familias que dependen de esta actividad. El Turismo, como la mayoría de sectores a nivel nacional, está compuesto sobre todo por pequeñas y medianas empresas, negocios familiares, que de un momento a otro se han ido a cero ingresos. No es algo menor el impacto que ha tenido y lo que tenemos que hacer es ver qué medidas se pueden tomar. En ese sentido hago un llamado para trabajar con un plan intersectorial de mediano y largo plazo, conjuntamente con el sector privado, para ver qué se puede hacer, más allá de lo que ha planteado el gobierno con el FAE Turismo para las empresas, a manera de apoyar a todas las personas que trabajan y dependen de este sector tan importante para nuestra economía a nivel nacional. Esta es otra de las bondades de la actividad turística, que se da de manera descentralizada. Es un sector que nos llena de orgullo para todos, pero no se entiende su real dimensión económica para el país.

-En reciente artículo publicado en La República, usted señala que el Turismo es una actividad popular, pero que es subestimada y en muchos casos es incomprendida. ¿Si esto fue así antes de pandemia, con pandemia de qué estamos hablando?

- Cuando se habla de turismo se habla de visitar ciertos lugares, pero no hablamos del impacto en la economía, de los empleos y de los ingresos. Es una actividad que en el último año generó algo más de US$ 5.500 millones. Lo que pasa es que muchas veces no se llega a entender que cuando pensamos en turismo pensamos en líneas de aviación, hoteles, restaurantes, pero hay muchísimo más. Hay profesionales de turismo, guías, artesanos, las personas que se encargan del transporte. Es un sin número de personas y pequeñas empresas y emprendimientos sociales, con turismo vivencial comunitario y que son parte de esta gran familia, el turismo. Esta industria está funcionando alrededor del 10% y eso es mucho. La caída ha sido brutal. No hay otra actividad que se haya visto tan perjudicada y lo complejo del asunto, es que, por la situación en que se está, no hay un panorama promisorio de recuperación en el corto plazo. Lo entendemos, es normal, estamos en una pandemia, pero esto no quiere decir, que podamos reinventarnos para que poco a poco podamos ir saliendo y recuperando a este sector tan importante en un país que tiene vocación turística, pero que además tiene mucho que dar al mundo en su cultura, en su naturaleza. Estoy segura que este sector que es muy resiliente y que no es la primera vez que pasó por crisis, va salir adelante, pero para eso hay que apoyarlo no solo a nivel de gobierno y autoridades locales, regionales y nacionales, sino también trabajar de la mano con las pequeñas y medianas empresas y con todos los profesionales involucrados, que vemos a esta actividad y su potencial para nuestro país. El año pasado el turismo aportó unos US$ 5.500 millones a la economía nacional, es un sector relevante y lo bueno es que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Si sabemos trabajar y lo hacemos de manera anticipada, podremos generar confianza. Generar confianza será un aspecto fundamental para recuperar visitantes el próximo año. Se debe generar confianza, con protocolos sanitarios claros y poder de esta manera, garantizar a las personas que vienen, incluso al turista nacional, que es muy importante, de que se puede desplazar con tranquilidad. El turismo genera 1,5 millones de empleos, además es un sector que se realiza de manera descentralizada y eso me gusta resaltarlo porque se puede realizar a lo largo y ancho del país, en la costa, sierra y selva, en pequeños pueblos, ciudades medianas. Es una actividad que tiene la capacidad de generar empleabilidad de manera rápida. Eso va ser justamente el reto, el de generar confianza para que los turistas puedan sentirse seguros de poder viajar a nuestro país y es el reto de todos los sectores. Y hago el llamado de trabajar coordinadamente porque las actividades para el próximo año se tienen que empezar a planificar desde ya.

-El gobierno, para hacer frente a la pandemia y la crisis económica, desplegó una serie de programas de ayudas económicas a diferentes sectores. Para el sector está el FAE Turismo, pero como usted lo dijo si no hay demanda futura no habrá empresa que pueda soportar esta situación tan complicada, tan difícil. En este sentido, ¿Cree que será suficiente el FAE Turismo para hacer frente a esta parálisis económica obligatoria por pandemia?

-Me temo que no. Es una ayuda y en esto hay que felicitar y resaltar el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para dar este tipo de programas para aliviar un poco la crisis que pasa el sector, pero sin duda el golpe es muy fuerte. Se estima que el 30% de los hoteles pueden cerrar, quebrar, porque son pequeños, familiares, que no van a poder resistir un año en estas condiciones de cero o pocos visitantes. Va ser un año muy difícil, en el cual, lamentablemente se van a perder muchísimos empleos.

-¿Cuál es el reto para el sector Turismo?

-El reto es cómo vamos a salir de esto. Esto no se podrá hacer solo desde el sector turismo, requiere del apoyo de otros sectores importantes como el de Salud, Transportes, entre otros, para poder recuperar al sector. Hay estimaciones de que para poder llegar a las cifras del 2019 pasarán por lo menos un par de años. El sector turismo nacional y global es el más golpeado, es una crisis sin precedentes. Es un sector fuerte que ha podido sobrevivir crisis de todo tipo, pero nunca en los últimos 100 años se ha visto una cosa como esta. Vamos a tener que ser muy creativos y trabajar muy duro y de forma coordinada entre todos los sectores para poder salir adelante.

-Hemos lanzado una pregunta en redes sociales: ¿Es oportuno reiniciar los vuelos internacionales desde el 1° de octubre? La respuesta de los seguidores de La República es: SÍ 58% y NO 42%. ¿Qué opina de estos resultados de este sondeo rápido en La República?

-Hay el deseo de muchas personas de que esto se empiece a normalizar poco a poco. sin duda no vamos a ir en octubre al número de frecuencias ni de vuelos, ni destinos de países que teníamos antes de la pandemia. Esto será de a poco, pero como bien ha dicho el ministro de Transportes y Comunicaciones, tendrá que verse qué país está dispuesto a dejar ingresar personas del Perú. Eso se tendrá que trabajar de manera bilateral. Entiendo que puede ser a Estados Unidos o a España, pero esto va ir poco a poco. Pero también tengo que comentar que entiendo la preocupación de muchas personas de que esto puede traer un alza en el índice de contagios. Lo bueno es que las aerolíneas tienen protocolos muy buenos. Han trabajado muchísimo para que subir a la cabina del avión sea bastante seguro, en los aeropuertos también. Tendríamos que tener de parte de las autoridades qué otros protocolos, además de los que ya se tienen implementados, se necesitarían para que los pasajeros se sientan seguros de que no habrá problemas con esta reapertura.

-¿Cuál es su mensaje respecto a que las empresas del sector Turismo tienen que reinventarse?

-Las empresas se han tenido que readecuar, se han tenido que reinventar. Sin duda todo lo digital es algo que ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero ahora va tomar mucha mayor relevancia. Creo que allí tenemos que incidir mucho, pero no solo allí, sino el aspecto de dar seguridad al pasajero, al turista, va ser muy importante y que las empresas van a tener que integrar protocolos para poder hacer que sus clientes se sientan tranquilos y poder utilizar sus servicios. Eso va ser un aspecto fundamental. Y, nuevamente, generar confianza. Esa es la palabra clave. Eso es lo que tenemos que hacer todos de manera coordinada y trabajar muy de la mano porque justamente en estas crisis, es el momento de demostrar de que podemos trabajar de manera articulada con diferentes sectores. Los peruanos nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos para mostrar y es el momento de dar nuestro granito de arena todos los que trabajamos en el sector y también los ciudadanos de a pie para poder recuperar esto que es importante y que tiene tanto potencial de crecimiento en un país como el Perú.