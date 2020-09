Se priorizarán 9 proyectos mineros por casi US$ 12.000 millones

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se está acompañando los proyectos del sector minero que ya se encuentran en construcción o van a ejecutarse.

Los proyectos que se encuentran en última etapa son: Quellaveco, Mina Justa −ambos donde reanudaron operaciones−, así como la Ampliación de Toromocho −a espera de reiniciar por la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA)− y la Ampliación de Santa María, precisó el viceministro de Minas, Jaime Gálvez.

Estos proyectos representan US$ 8.365 millones, en el que sus inicios de operaciones están programados hasta 2022.

También hay otros tres proyectos mineros y dos ampliaciones que, en palabras de Gálvez, “están avanzados en permisos y financiamiento. Esperamos que puedan salir en los siguientes meses o hasta mediados del próximo año”, dijo Gálvez.

Se trata de los proyectos mineros San Gabriel (Moquegua), Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), Corani (Cusco), la optimización de la mina Inmaculada (Ayacucho) y la ampliación del proyecto de relaves en Marcona (Ica). La inversión comprendida en estos 5 proyectos es de US$ 3.386 millones.

Hasta julio del presente año, la inversión minera alcanzó los US$ 2.274 millones, 24,9% menos que el mismo periodo del 2019, y la meta del año es alcanzar los US$ 4.800 millones en este aspecto.

Para el Minem, este subsector caerá 10,9% este año y subirá 15,1% el 2021, según el Marco Macroeconómico Multianual.

Producción en rojo

Sin embargo, la producción minera continúa en números negativos. Según el INEI, la producción en la minería metálica cayó 6,41% en julio. Si bien es menos la contracción que en meses pasados −en abril fue de -47,26% y en mayo de -49,90%−, aún persiste la caída.

Además, en el sector minería e hidrocarburos, la disminución fue de -6,22%.

Pese a ello, el viceministro consideró que " nos hemos recuperado en la mayor parte de minerales”.

Ello sucede con la producción de estaño (39,2%), molibdeno (31,7%) y zinc (5,6%). Pero en el caso del cobre, que representa el 50% de la producción minera metálica, su producción llegó a 198.796 toneladas métricas finas (TMF), 2,2% menos que en ese periodo del año pasado.

Cabe recordar que Bruno Seminario, profesor principal de Economía en la Universidad del Pacífico, señaló antes a este medio que el problema de producción minera es por las operaciones actuales, mas no los proyectos mineros.

“La producción minera existente son las minas que no están operando, no las minas nuevas”, había indicado, apuntando a que existía un problema de gestión sanitaria no controlada, por lo que las empresas necesitaban ayuda del Estado para contener el problema de contagios en las minas y así empezar a producir.

Datos

Empleo. Solo en Yanacocha Sulfuros y Corani se generarían 3.675 puestos de trabajo.

Diálogo social. El Minem reconoció que hay proyectos en los que se necesita la aceptación social para su avance, por lo que darán las condiciones de diálogo. Hay otros proyectos en espera por falta de financiamiento.

En espera. Gálvez indicó que el Senace se encuentra evaluando el EIA para la segunda fase de la Ampliación de Toromocho, mientras que el proyecto Ariana está en proceso judicial.

