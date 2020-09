MTC: Vuelos internacionales regresan desde el 1 de octubre

El titular del MTC, Carlos Estremadoyro, informó este miércoles que los vuelos internacionales regresarán desde el próximo mes de octubre.

‘‘Efectivamente, nosotros como MTC tenemos que garantizar la operatividad de aeropuertos y trabajar con aerolíneas, a raíz de ello se generará mayor demanda en el sector hotelero y restaurantes. Si bien no vendrá gente por temas de ocio, vendrá gente por temas laborales’‘, acotó el ministro de Transportes.

Estremadoyro precisó que durante setiembre se preparará la venta de pasajes y protocolos sanitarios, reconociendo que algunas aerolíneas ya aceptaron las propuestas y con otras aún se discute. ’‘Tenemos todo un mes para organizar esto’‘, aclaró.

Asimismo, sostuvo que los primeros países con los que se reabrirían las fronteras comerciales serían España, Estados Unidos, México, Chile y posiblemente Brasil - los primeros objetivos, según Estremadoyro - mientras que la Cancillería se encargará de gestionar el acceso de los ciudadanos que viajen desde Perú a destinos que no permiten aún el ingreso o tienen condiciones distintas a las que se establezcan aquí.

‘‘Obviamente vamos a empezar con un numero limitado de vuelos. No es que si tenía cinco vuelos a un destino, voy a abrir los cinco. Y así los abra, como ha pasado en el tema nacional, no va a haber la demanda. Nosotros tenemos autorizados 18 vuelos diarios acá en el país y estamos utilizando 10. No hay más demanda. Eso lo va a regular cada uno de las aerolíneas. En caso haya sobre demanda, nosotros mismos vamos a restringir. Si tenemos cuatro vuelos a España, vamos a permitir solo dos’‘, explicó,

Finalmente, Carlos Estremadoyro recalcó que ’‘la fecha ya está definida. El primero de octubre ya está concertado para que sea esa fecha (reapertura de vuelos internacionales). Las condiciones estamos discutiendo. Una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que las personas que vengan, tengan una prueba molecular de no más de dos, tres días o una semana’‘.