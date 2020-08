Ejecutivo observará norma sobre ONP y enviará nueva propuesta

El Gobierno volverá a intentar llegar a un acuerdo con el Congreso en la atención a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El premier Walter Martos ratificó lo dicho antes por la ministra de Economía, María Alva, respecto a presentar una nueva alternativa como contrapropuesta a la devolución de aportes de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

“El primer paso es observar la autógrafa. Además, vamos a plantear una nueva propuesta al Legislativo”, expresó el primer ministro a un medio local. La contrapropuesta aún sigue siendo trabajada, sostuvo, y reconoció que existe una necesidad económica de aquellos afiliados que han aportado por años al sistema y no accedieron a una pensión.

PUEDES VER ONP evalúa cambios a su reglamento para que más afiliados de la 19990 obtengan una pensión

La primera contrapropuesta del Ejecutivo fue un bono escalonado a un grupo de afiliados -considerando su situación económica, de salud y edad- y otro para los jubilados que iba a costar en total S/ 956 millones, abarcando a 1,9 millones de personas de las 5,2 millones que esperan verse beneficiadas con la propuesta del Parlamento.

El segundo planteamiento aumentó a S/ 1.300 millones para el mismo segmento, aunque elevaba el monto del bono a afiliados. En ambos casos no hubo consenso.

El Ejecutivo tiene hasta el 18 de setiembre para pronunciarse respecto a la autógrafa que plantea una devolución de hasta 1 UIT (S/ 4.300) a los afiliados activos e inactivos de la ONP, el total de sus aportes realizados para los que tienen más de 65 años de edad y no accedieron auna pensión y una retribución de S/ 930 a los jubilados.

Más accesos

A su vez, Victorhugo Montoya, jefe de la ONP, apuntó a que se deben realizar cambios al reglamento del Decreto Ley 19990 para permitir que más afiliados puedan alcanzar los 20 años de aportes, valla que se requiere en el SNP para obtener una pensión.“Hay que hacer ajustes paramétricos.

PUEDES VER MEF presentará nueva propuesta en el caso de la ONP

Hay muchas cosas que impiden a la gente aportar a la ONP, porque no siempre son dependientes, pueden ser informales o independientes, pero las formas que existen no les permite aportar, entonces no acumulan (años de aporte) y no pueden tener pensión”, sostuvo en RPP.

Añadió que también se evalúa elevar de 4 a 6 años el tiempo de aportes acreditados en las declaraciones juradas e ir revisando la viabilidad de dar pensiones proporcionales a quienes no alcancen los 20 años de aportes, tomando en cuenta que “significaría hacer un ajuste fiscal”.

Posición parlamentaria

De devolverse la autógrafa, las propuestas volverían a las comisiones vinculadas para sudebate -Economía, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo-. El plazo para el debate es de 30 días. No obstante, la Junta de Portavoces también puede acordar la exoneración de comisiones e ir al Pleno para su aprobación por insistencia.

PUEDES VER Congreso envió autógrafa de ley sobre retiro de aportes a la ONP al Ejecutivo

Las pensiones proporcionales, mencionadas hace días por la ministra Alva, fueron consideradas inviables técnicamente por el mismo sector, específicamente por la Dirección de Gestión de Pensiones, que criticó Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular. “Las reacciones del Gobierno son tardías. Este tipo de planteamientos tuvieron que ser puestos en abril, mayo y junio (para su debate)”, expresó.

Marco Verde, de Alianza para el Progreso y secretario de la Comisión de Educación, apuntó a que habrá disposición de recibir la propuesta del Ejecutivo si es que esta tiene una mejor manera de atender a los afiliados y jubilados de la ONP.

PUEDES VER Congreso busca elegir nuevo Tribunal Constitucional para anticiparse a demandas

“El Ejecutivo, de acuerdo con su proyección económica, puede dar propuestas que satisfagan a todos. Se tiene que ver la manera en que ellos y el Legislativo puedan atender a esta demanda”, sostuvo.

Por su lado, José Ancalle de Frente Amplio indicó que se van a evaluar las observaciones del Gobierno, pero si no son posibles de modificarse en la autógrafa, irán por la insistencia. Añadió que en la Comisión de Economía se deberían debatir los apuntes que haga el Ejecutivo.

Fechas tentativas para devoluciones

Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, señaló que, tras la observación del Ejecutivo y la aprobación por insistencia, la publicación de la futura norma podría ser el 22 de setiembre, y su reglamentación el 7 de octubre. La presentación de solicitudes empezaría dos días después.

PUEDES VER Tribunal Constitucional puede resolver demanda sobre ONP antes que se realicen pagos

La conformidad de la ONP empezaría a darse desde el 20 de noviembre. La primera parte de los pagos se darían desde el lunes 21 de diciembre y la segunda parte a partir del 22 de marzo de 2021

Consideró que el Ejecutivo estaría en los plazos para pedir la inconstitucionalidad de la norma, antes de los primeros desembolsos.

La clave

Sin acceso. De acuerdo con la ONP, son 304.000 afiliados que tienen más de 65 años de edad, pero no llegan a los 20 años de aportes para acceder a una pensión.

PUEDES VER MEF plantea pensiones para afiliados ONP con menos de 20 años de aporte

La palabra

Walter Martos, premier

“Somos conscientes de la necesidad de aquellas personas que aportaron durante muchos años y no se les ha dado un reintegro de alguna manera. Vamos a plantear una nueva propuesta”.

Victorhugo Montoya, jefe de la ONP

“Hay muchas cosas que impiden a la gente aportar a la ONP, porque pueden ser informales o independientes, pero las formas que existen no les permiten aportar, acumular ni tener una pensión”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.