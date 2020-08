ONP evalúa cambios a su reglamento para que más afiliados de la 19990 obtengan una pensión

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que está “cerca a modificar el reglamento de la Ley de la 19990″ a fin de garantizar a más afiliados a su sistema a recibir una pensión cumplidos los 65 años.

Según explicó Victorhugo Montoya, jefe de la institución, se están trabajando en tres líneas de acción para mejorar el sistema: campañas de comunicación para mantenerse conectado con los jubilados durante la pandemia, así como en dos cambios normativos.

“Se deben hacer algunos ajustes para mejorar el sistema. Estamos cerca a modificar el reglamento de la 19990 porque hay muchas cosas que impiden a la gente aportar a la ONP, porque no siempre son dependientes, pueden ser informales o independientes, pero las formas que existen no les permite aportar, entonces no acumula”, señaló.

Pero otra modificación sería “propiciar las declaraciones juradas que actualmente acreditan solo hasta 4 años de aportes y queremos subirle a 6 años para acceder a la pensión”, anotó. Lo anterior todavía sigue en análisis y en manos del Ejecutivo.

Montoya Chávez también aseguró que junto con el Gobierno trabajan en la viabilidad de las pensiones proporcionales -que había anunciado anteriormente la ministra de Economía y Finanzas, María Alva - pues “significa hacer ajuste a la Caja Fiscal”. Esta iniciativa ayudaría a aquellos afiliados a la ONP que tienen 65 años y no lograron jubilarse por no cumplir con los 20 años de aporte a que reciban una pensión según el tiempo que ahorraron.

Estas nuevas iniciativas surgen a raíz de la reciente ley aprobada en el Congreso que busca -entre otros - que los afiliados mayores a 65 años y que no alcanzaron una pensión - que suman 304 mil en la ONP- puedan acceder a la devolución de sus aportes; lo que ha revivido las críticas sobre el fracaso de los sistemas previsionales en el país, incluido el del Sistema Nacional de Pensiones.

Como se sabe, el Gobierno observará la autógrafa pero se espera que lleve una nueva propuesta al Congreso.