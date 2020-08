Proyectos deben ser transparentes

José Vicente Silva, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR).

ASPPOR está a favor de cualquier iniciativa pública que busque reducir el déficit de infraestructura y beneficie la competitividad del comercio exterior. Sin embargo, proyectos como el del Antepuerto del Callao deben ser de uso no pago. Es deber del Estado proveer la infraestructura de acceso a las terminales portuarias. No sería competitivo que los transportistas terrestres, importadores y exportadores agreguen costos a la cadena logística cobrando una tarifa por hacer uso de esa infraestructura. Su uso para el transporte de carga no debe ser de pase obligatorio para el ingreso al Puerto del Callao, sino de libre elección del transportista, ni competencia desleal con operadores privados.

.....................................................................

Infraestructura y sobrecostos

Moisés Woll, director de la Asociación Marítima del Perú (ASMARPE).

Los llamados sobrecostos en el comercio exterior se relacionan con falta de infraestructura y seguridad. No se corrigen con la intervención en contratos privados a través de decretos sino con fuerte inversión en infraestructura vial para mejorar los accesos al puerto del Callao. Hay que invertir también en la variante de Pasamayo para dar fluidez al puerto de Chancay y conectarlo con El Callao por carreteras y trenes. Habrán menores costos, más empleo y desarrollo urbano, comercial e industrial entre Lima, el cono norte, Ancón y Chancay. Confiamos en que el gobierno y en especial el MINCETUR comprendan que los sobrecostos se eliminarán con una fuerte inversión en infraestructura básica.