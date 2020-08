Callao: autocinema será inaugurado en la primera semana de septiembre

View this post on Instagram

¡Muy pronto Autocinema+ estará más cerca de ti 😱😎! Prepárate para vivir esta nueva experiencia de entretenimiento desde la comodidad y seguridad de tu auto🚘. ¿Dónde te gustaría que esté ubicado 🎬🍿?, déjalo en los comentarios 👇🏽 @tondero @melvi.peru @joinnus