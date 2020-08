Este jueves, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Alva, apuntó a que en el país no se puede tratar sobre un sistema de pensiones, público y privado, dado que estos tienen una baja cobertura y no dan pensiones dignas.

“En el Perú no se puede hablar de un sistema de pensiones. No tenemos un sistema de pensiones, es muy baja la cobertura. Los peruanos no acceden a una pensión digna y como Gobierno siempre hablamos de la necesidad de trabajar en una reforma del sistema de pensiones”, señaló en conferencia de prensa.

Sostuvo que sí se pueden adoptar medidas que permitan a más personas acceder a pensiones.

Ampliaremos en breve