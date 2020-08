Anthony Novoa: Esperamos que el presidente Vizcarra no dé la espalda a los afiliados a la ONP

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, dejó entrever que sí existen los recursos para hacer frente a la devolución de los aportes de los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Durante la entrevista en RTV Economía, conducido por el periodista Rumi Cevallos, dijo esperar que el presidente Martín Vizcarra no le dé la espalda a los afiliados a la ONP.

Y en el caso de que el mandatario no observe la autógrafa de ley, dijo que el primer desembolso sería entre el 15 y 20 de diciembre de este año. En tanto, el segundo tramo sería a partir del 20 de marzo del siguiente año, por la exigencia que sea a partir de los 90 días calendario.

Sostuvo que hicieron una “corrida” con los técnicos de cuatro comisiones del Congreso y que se justifica el desembolso porque en el balance del tesoro público siempre existe un saldo no ejecutado y que es en promedio de S/ 25 mil millones al año.

Precisó que el saldo no ejecutado en el 2016 fue de S/ 21 mil millones, en el 2017 fue de S/ 26 mil millones, en el 2018, suma S/ 28 mil millones y en el 2019 el saldo no ejecutado fue de S/ 27 mil millones. “Entonces se podría, porque es una alternativa de financiamiento, y obviamente el MEF tiene la alternativa de solución y el mejor mecanismo para poder cumplir con la obligación de los hermanos de la ONP”, indicó.

El legislador, que durante la entrevista estaba en pleno viaje a las provincias de La Libertad, dijo que es justo lo aprobado en el Congreso y con ello se reconoce la deuda social que se tiene con los afiliados a la ONP.

¿La autógrafa fue enviada al presidente Martín Vizcarra para que tome una decisión?

No aún no fue enviada. Estamos en una semana de representación y la autógrafa tiene que ir al Ejecutivo con la firma de los congresistas y lo harán de forma remota. Aun no sale la autógrafa del Congreso.

¿Cuándo podría llegar al Ejecutivo?

Esperamos que sea entre hoy o mañana. Pero remotamente seguimos haciendo el trabajo.

¿Desde el Ejecutivo han adelantado que observarán la norma y de ser así en el Congreso van a debatir y revisar los puntos observados en alguna comisión o van a votar por una insistencia de manera integral?

Esperemos que la autógrafa de ley no sea observada, pero en caso sea así, prefiero esperar las observaciones planteadas por el Ejecutivo para absolverlas con el resto de comisiones, reunirnos con los técnicos y buscar la solución. Pero confiamos que el presidente Martín Vizcarra no le dé la espalda a 4,7 millones de afiliados a la ONP ya que dijeron en algún momento, en el mes de julio, de que a estas personas se les iba a entregar un bono y nunca se les entregó nada. Lo que estamos haciendo es justicia frente a la inoperancia del Ejecutivo en la solución del problema de los afiliados a la ONP.

¿En el caso de los mayores de 65 años de edad que no pudieron cumplir con esa exigencia de contar con 20 años de aporte para lograr una pensión, ¿estamos hablando de cuánta gente?

Son 304 mil personas, es el dato que tenemos, que nos ha otorgado también la ONP en el oficio 033-2020. Este es un proyecto técnicamente viable, donde nos hemos reunido los técnicos de cuatro comisiones, de Presupuesto, Economía, Trabajo y de Defensa del Consumidor. Entonces, tenemos la información y hemos hecho la corrida correcta. Es más, ayer el MEF indicó que la autógrafa de ley aprobada en el Congreso, llevaría a un desembolso de S/ 13 mil millones y es un monto inferior a lo que se indicaba ese día de la aprobación en el pleno. Además, hay que recordar que no todos van a retirar el dinero porque acá también hemos considerado a las personas de 63 años o 64 años, a esas personas no les conviene retirar porque obviamente es preferible esperar ese par de años, para que cobren su jubilación completa y normal.

¿Se justifica el retiro de los fondos?

Es un auxilio para la mayoría de personas que pueden optar hasta un retiro de hasta S/ 4.300. Y recordemos que existen 950 mil personas que solo tienen un aporte de hasta S/ 250 y un número de 440 mil personas que tienen aportes de hasta S/ 500 y son 278 mil personas que tienen hasta S/ 750 de aporte. Esto quiere decir que casi 2 millones de personas han estado en un trabajo dependiente y ahora se han vuelto independientes o perdieron el trabajo; entonces, no es justo que digan que ese dinero no hay cuando se trata de un descuento del 13% que ellos lo han sudado, que les han descontado. Se trata de una deuda social, a la que se debe dar solución. “Lo que hemos hecho como Congreso es recoger ese problema en los afiliados a la ONP por la inoperancia del Ejecutivo”.

¿La norma también permite entregar hasta S/ 4.300 para los trabajadores activos o inactivos. ¿Esto involucra a cuántas personas aproximadamente?

Sería unos 4 millones 415 mil, porque le estaríamos descontando a las 304 mil personas que son mayores de 65 años. Si sumamos ambos tenemos 4,7 millones.

¿Sobre el bono de S/ 930 para los jubilados de la Ley 19990, a cuántas personas les beneficiaría?

Son 576 mil personas los pensionistas a los que les alcanzaría ese bono de S/ 930, con ello llegamos a un monto de S/ 535 millones, que no es mucho. Es técnicamente viable cumplir con lo señalado por la autógrafa aprobada en el Pleno del Congreso.

