El premier Walter Martos se pronunció nuevamente sobre el debate que hoy realiza el Pleno Congreso para que más de 5,2 millones de afiliados a la ONP - entre jubilados, aportantes y exaportantes - accedan a una compensación económica o devolución de sus aportes.

Consultado por el tema, el premier indicó que “como Gobierno, no podemos caer en la irresponsabilidad de que una gran cantidad de personas salga del sistema de pensiones. Como Gobierno tenemos que observar la norma que no solo trae desequilibrio, sino también vulnera las normas básicas de constitucionalidad y trae un perjuicio no solo a este gabinete sino, a los próximos”, declaró en RPP.

Asimismo,recordó que el último viernes acudió al Parlamento junto con la ministra de Economía, María Alva, para entregar una contrapropuesta a las bancadas que consistía en “entregar una compensación económica gradual y proporcional en base a los aportes”, señaló. Efectivamente, se planteó dar bonos entre 350 y 1.600 soles, de acuerdo a la edad y situación de salud. No obstante, no tuvo apoyo.

Este lunes se debate en el Pleno del Congreso un texto sustitutorio final en el que se plantean tres beneficios diferentes: la devolución total de aportes a aquellos afiliados mayores a 65 años que no lograron acceder a una pensión; retiro de hasta 4.300 soles para aportantes y exaportantes; y bono de 930 soles para los jubilados de la ley 19990.