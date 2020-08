Por: Christian Alcalá y Jair Sarmiento

“Espero que el Congreso y el Gobierno busquen una solución para tener algo en el bolsillo”, comenta Humberto Irala, afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), quien a sus 75 años no recibe ni un sol de pensión porque no cumplió con los 20 años de aportes que exige dicho sistema.

Irala aportó durante más de 12 años y la ONP le indicó que, como no cumplió con los 20 años, tenía la opción de pagar S/ 120 durante ocho años más para recién recibir una pensión.

“Fue frustrante, no tenía trabajo, y si abonaba ese monto de los pocos ingresos que percibía por mis ‘cachuelos’ no me iba a alcanzar para cubrir mis necesidades mínimas”, cuenta.

Al igual que Irala, hay más de 5,2 millones entre afiliados y pensionistas en espera de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo lleguen a un consenso para que reciban algún apoyo económico.

Y es que hay hasta tres propuestas que buscan dar un alivio económico a los afiliados y pensionistas de la ONP: una desde el lado del Ejecutivo y dos por parte del Parlamento.

Es necesario destacar que hace unos días el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó que entre los temas prioritarios que discuta el Pacto Perú se incluya esta problemática.

En ese sentido, el Gobierno planteó el pasado viernes un bono escalonado de entre S/ 350 y S/ 1.600 sujeto a ciertas condiciones; lo cual tiene un costo fiscal de S/ 1.300 millones.

Sin embargo, al no encontrar respuesta del Parlamento, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Alva, se reunió ayer −por seis horas− con el jefe de la ONP, Victorhugo Montoya, en donde trabajaron una contrapropuesta mayor que la ya presentada.

Entre 2 RMV y 1 UIT

En el Congreso, en cambio, se propone una compensación económica de S/ 1.860 para afiliados y un bono de S/ 930 a pensionistas. Esto implica un presupuesto de S/ 6.000 millones.

Además, se tiene una segunda alternativa de otorgar un bono de S/ 4.300 para afiliados y pensionistas de la ONP. Lo que costaría S/ 16.000 millones.

Y es que hoy después de idas y venidas, el Congreso tiene agendada la sesión del pleno para debatir este tema.

Al respecto, Anthony Novoa, vocero de Acción Popular, sostuvo que al interior del partido aún se discute la propuesta por la que optarán. “La crisis que están viviendo los de la AFP es la misma que los de la ONP”, expresó.

El Frepap, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) indicaron que también se encontraban evaluando las alternativas, al igual que en Somos Perú, en el cual hay parlamentarios que estaban de acuerdo con la medida del Gobierno y otros que no.

Para José Vega, vocero de Unión por el Perú, es más probable que el nuevo texto sustitutorio aborde la propuesta de un bono equivalente a 1 UIT (S/ 4.300), medida por la que seguirán persistiendo. “Es una deuda social”, recalcó.

Finalmente, Frente Amplio estuvo analizando la disponibilidad del dinero del Estado. “Estamos en debate, quizás llevemos una tercera propuesta como bancada”, indicó José Luis Ancalle.

Demandas previsionales en el Tribunal Constitucional

Hace unas semanas, la ONP se desistió de 150 demandas previsionales que se encontraban en el Tribunal Constitucional.

En su momento, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, saludó esta acción, pero exhortó a que se dé celeridad a los otros 680 casos, en los que los jubilados reclaman el derecho a una pensión.

En ese sentido, el jefe de la ONP, Victorhugo Montoya, señaló que buscarían desistirse de dichas demandas previsionales, porque se podría hallar una resolución predeterminada en aplicación de criterios legales aprobados por la Ley 30927. Además de aquellos que han sido emitidos por diferentes instancias, así como los establecidos por el Tribunal Administrativo Previsional de la ONP, que permiten interpretar las normas a favor de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

El dato

Retiro. Hasta donde se pudo conocer, las bancadas ya habrían descartado el retiro de hasta el 100% de la ONP.

Universo. En la ONP existen 2,5 millones de aportantes inactivos, 1,6 millones de activos y 576.000 jubilados.

