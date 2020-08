ONP: más de 5,2 millones de aportantes y jubilados esperan solución

Por: Ani Lu Torres L. y Christian Silva

En un contexto de crisis sanitaria y económica, en el que más de 6 millones de peruanos se quedaron sin empleo entre abril y junio pasado, y otros miles continúan en suspensión perfecta, la población sigue solicitando apoyo al Gobierno.

Así, entre las primeras medidas que tomó el Ejecutivo en abril pasado fue un alivio económico para los afiliados a la AFP, pues suspendió el pago de un mes de aportes y aprobó la liberación de S/ 2.000 de sus fondos, lo que ha beneficiado a más de 3 millones de peruanos.

A la par, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció -también en abril- que estaba “diseñando un instrumento para devolverles estos descuentos (aportes) a través de un subsidio”, a los afiliados de la ONP. No obstante, a inicios de mayo, la ministra de Economía, María Alva, descartó su planteamiento, pues -argumentó- que ya se les estaba atendiendo mediante la entrega de los bonos.

Frente a ello, en el Congreso se presentaron más de 25 proyectos de ley para liberar hasta el 100 % de los fondos de la ONP, así como un bono para los pensionistas.

El consenso de economistas y especialistas en temas previsionales se mostró en desacuerdo con las iniciativas legislativas debido al gasto fiscal que representaban y porque su aprobación implicaba -a largo plazo- “a millones de peruanos sin pensión para el futuro”.

El Ejecutivo solo aseveró que observarían la ley si el Parlamento la aprobaba.

Sin embargo, a más de 4 meses desde que se iniciaron los debates y posterior aprobación de los dictámenes en la Comisión de Economía, Presupuesto, Trabajo y Defensa del Consumidor, ahora el Gobierno y el Congreso buscan llegar a un consenso.

Actualmente, la ONP cuenta con 4,7 millones de afiliados y 575 mil pensionistas. De esta manera, más 5,2 millones de personas vinculadas a este régimen previsional esperan una respuesta de sus autoridades.

Las propuestas

Así, el jueves 20 -a un día de que el Congreso debata y vote un texto consensuado para el retiro de fondos de la ONP- el Ejecutivo se reunió con las bancadas. Les propuso que se otorgaría una compensación económica de entre S/ 250 y S/ 1.000 a los afiliados del sistema público de pensiones (SPP) que tengan alguna enfermedad crónica o mayores a 50 años. Para los pensionistas se propuso un bono de S/ 500. El planteamiento fue rechazado por la mayoría de fuerzas políticas.

El viernes el presidente de la Mesa Directiva, Manuel Merino, decidió suspender la sesión del Pleno para reunirse con el premier Walter Martos, la ministra Alva y la titular del Minjus Ana Neyra, quienes llevaron una nueva propuesta: un bono escalonado de entre S/ 350 y S/ 1.600, sujeto a ciertas condiciones del afiliado y jubilado. En dicho diálogo, Martos aseveró que el Gobierno solo disponía de S/ 1.300 millones como tope para la atención en la ONP.

“Le pregunté si podrían mejorar la propuesta y así llegar a una media con lo que propone el Congreso, y él (Walter Martos) insistió en que solo tendría S/ 1.300 millones para atender”, dijo a este diario el congresista Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular.

Terminada la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros y del Congreso, se llamó a Junta de Portavoces. La reunión duró más de una hora pues Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, solicitó -con apoyo de Acción Popular, Somos Perú y parte de Frente Amplio- reformular el texto que se iba a poner a debate. Entonces se planteó entregar una compensación de

S/ 1.860 a los afiliados y un bono de S/ 930 a los pensionistas, lo que costaría al Tesoro Público cerca de S/ 6.000 millones, una cifra cuatro veces más alta de la que estableció el Ejecutivo.

Pero las bancadas de Podemos Perú, Unión por el Perú, Frepap y Alianza para el Progreso decidieron apoyar otra alternativa: un bono equivalente a S/ 4.300 para los afiliados y pensionistas de la ONP, y que le costaría al fisco S/ 16.000 millones (12 veces más que la última propuesta del Ejecutivo).

No hubo acuerdo y se levantó el Pleno. Y hasta ayer, todavía no había consenso entre los partidos políticos del Congreso. No obstante, fue un día agitado. Se convocó a una reunión virtual a las 3:00 p. m. en la que se informó que el Pleno se retomará este lunes 24 de agosto desde las 9:00 a. m.

Diversos congresistas afirmaron a este diario que las dos propuestas legislativas se mantienen y entrarían a debate. No obstante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña, opinó que “todos los dictámenes inicialmente aprobados deberían presentarse y posteriormente llegar a un texto consensuado”.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, solicitó seriedad en los dictámenes. “Se están jugando con las cifras, sin sustento. Lo que nos dejó claro la ministra es que de los 4,7 millones de afiliados a la ONP, solo 2 millones recibirían la compensación; la pregunta es ¿y el resto qué? No se puede jugar con la expectativa de la población”, aseveró el parlamentario.

En efecto, la propuesta del Ejecutivo tiene una alcance de solo 1,9 millones beneficiarios, entre afiliados y pensionistas.

Exhortan al diálogo

A pocas horas de quizá el debate final, Ricardo Burga, de Acción Popular, hizo un llamado al Ejecutivo para llegar a puntos de acuerdos antes del lunes.

“Que no afecten la caja fiscal pero que tampoco creen desilusión de millones de peruanos. Hay que reconocer que hay una deuda social de aquellos que han aportado por muchos años y no llegaron a tener la pensión. Confío en que se logre un acuerdo con el Ejecutivo”, sostuvo.

Por su parte, el economista Enrique Díaz consideró también que el “Congreso y el premier deben sentarse y ver cómo satisfacen a ambas partes. Lo que plantea el Ejecutivo es una alternativa para atender el clamor de personas sin recursos, que es el objetivo que busca el Congreso”, indicó.

En tanto, Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, saludó que el premier Walter Martos haya asistido al Parlamento. “Es algo que nos augura que un asunto que pertenece a los dos poderes del Estado vaya a encontrar una solución”, subrayó.

Cabe indicar que ayer el Acuerdo Nacional sostuvo una reunión donde consensuó sobre los 5 puntos -que son la construcción de un sistema unificado de salud; garantizar educación de calidad; crecimiento económico sostenible; continuidad de la reforma política y sistema de administración judicial y la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema- que abordará el primer espacio de diálogo del Pacto Perú, el cual se llevará a cabo también este lunes, donde se espera la publicación de una declaración de compromisos.

Hernández exhortó que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo busquen un acercamiento en los temas de coyuntura como el de la ONP.

Cabe indicar que al cierre de esta edición no se confirmaron nuevos diálogos entre las bancadas del Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Transcendió, en tanto, que diversos representantes de la sociedad civil solicitaron al premier que la situación de la ONP no se discuta en el marco del Acuerdo Nacional, sino que se llegue a un acuerdo entre el diálogo de los dos poderes el Estado.

La propuesta de bono o pensión estatal no es nueva

La ayuda del Estado a los jubilados que no accedieron a una pensión no es nueva pues se planteó recientemente en el informe del Consejo Evaluador de Pensiones, mediante un sistema multipilar.

El pilar 0 comprendía una pensión universal condicionada a los niveles de pobreza, como Pensión 65.

El pilar 1 implicaba el ahorro individual, pero que con garantía del Estado para alcanzar una pensión mínima.

Cabe recordar que, a la fecha, los afiliados a la ONP deben aportar por 20 años como mínimo para acceder a una pensión, que en el mejor de los casos puede llegar a S/ 893, mientras que el mínimo es de S/ 500 mensuales.

Por lo anterior, incluso, hay miles de demandas ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional contra la ONP, pues exaportantes reclaman su derecho a pensión. Se estima que haya más de 2 millones de exaportantes con aportes de 19 años.

Carlos Mesía, congresista de Fuerza Popular, presentó en los últimos días un proyecto de ley proponiendo que la edad de jubilación en el sistema de pensiones, tanto el privado como el público, se reduzca de 65 a 60 años para hombres y mujeres.

Claves

Salida. La ONP revisará 680 demandas interpuestas ante el TC, a fin de hallar una solución anticipada de pensión.

Consenso. En opinión de la presidenta de la Confiep, María Isabel León, el diálogo debe desarrollarse en el Acuerdo Nacional. “Sugeriría alcanzar un consenso en este espacio democrático, en el que discutamos con reflexión y responsabilidad, antes de tomar una decisión que afecte el presupuesto público”, anotó

Opiniones

Max Hernández - Acuerdo Nacional: “El hecho de que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se haya aproximado al Congreso es algo que nos augura que un asunto que pertenece a los dos poderes del Estado vaya a encontrar una solución”.

Ricardo Burga - Acción Popular: “Estoy de acuerdo que hay que reconocer la deuda social. Nadie en su sano juicio dirá que no se les dé nada, pero hay que ver un punto que no perjudique la caja estatal ni al próximo gobierno. Confío en un acuerdo”.

Walter Martos - Presidente del Consejo de Ministros: “Como Gobierno, tenemos que asumir con responsabilidad el equilibrio macroeconómico fiscal y evitar los problemas sociales. Usaremos todas las herramientas sociales para cumplir con el objetivo”.

