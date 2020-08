SBS debería regular tasas bancarias y no dejarlo todo al libre mercado

Ante las protestas y críticas que han recibido los bancos en el Perú, por las altas tasas de interés que cobran por sus créditos, el presidente del Instituto Economía y Empresa, Francisco Huerta Benites, consideró que debería optarse por un sistema de regulación antes que por una ley de usura.

“Las tasas de interés para créditos en el país son anormalmente elevadas, en particular las tarjetas de crédito. Esas tasas deberían revisarse. El sistema financiero en general, aduce que esas tasas se deben al riesgo de cada cliente. Hay que revisar expectativas de la banca, pero no creo que deba darse una ley de usura, sino un sistema de regulación, donde la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ejerza un papel más activo”, expresó.

Huerta opinó que la SBS deber regular las tasas bancarias con mayor eficiencia y no dejarlo todo al libre mercado. “El libre mercado es para economías de competencia, cuando hay cantidad de compradores y cantidad de vendedores, pero no en los mercados que no son competitivos como el nuestro, donde 4 o 5 empresas manejan más del 80% del crédito. Entonces tenemos un sistema concentrado”, explicó Francisco Huerta.

Añadió que al no ser el nuestro un mercado competitivo, este debe ser regulado. El organismo encargado de ello es la SBS, y debe revisarse su trabajo.