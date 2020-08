Municipios provinciales en crisis por caída de ingresos

Por: Ángel Páez y María Elena Hidalgo

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo recaudó en el primer trimestre de este año 8,8 millones de soles por ingresos propios e impuestos municipales. Pero en el segundo trimestre, como consecuencia de la pandemia, solo pudo obtener 1,5 millones. Algo muy similar se produjo en las 25 principales municipalidades provinciales del país. En promedio la recaudación ha disminuido en 10 %, lo que ha puesto en aprietos a las autoridades ediles. Han dejado de recaudar entre abril y junio más de 1.177 millones de soles.

“Este es un drama que estamos viviendo todas las municipalidades de todo el país”, relató el alcalde provincial de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos: “Hasta julio pudimos organizarnos para pagar los salarios a los trabajadores y brindar todos los servicios y mantenimiento a nuestra comunidad, como recojo de residuos, limpieza de calles, barrido, etc. Pero agosto se ha presentado difícil. La economía de nuestra población está muy precaria, no hay trabajo. La gente de Pucallpa puede tener mucha voluntad, pero no puede pagar el autovalúo o los servicios que presta la municipalidad”.

La extraordinaria disminución de la recaudación de los ingresos ediles ha puesto en jaque a las municipalidades provinciales, como el caso de Coronel Portillo, la capital de Ucayali.

“Este mes hemos empezado a racionalizar el personal en un 20 %. Hay algunos programas que hemos cancelado e incluso proyectos de atención social porque no queremos deber a la gente. No se le puede exigir a la población. En la Amazonía no hay trabajo, no hay industria, todas las empresas del sector maderero, turístico y comercial están paralizadas”, informó el burgomaestre Segundo Pérez.

Municipios provinciales como Piura en el segundo trimestre recaudaron el 5,96 % respecto al primer trimestre, en los meses previos a la pandemia. Cajamarca logró recaudar el 5,53 %, Cusco el 4,95 %, Huancavelica el 4,44 % y Arequipa el 1,99 %. Efectivamente (ver infografía), en el primer trimestre la Ciudad Blanca consiguió recaudar ingresos propios e impuestos municipales por 158 millones de soles, pero con las medidas de inmovilización social por el coronavirus en el segundo trimestre solo pudo obtener 3,1 millones de soles.

La Comisión de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales del Congreso aprobó un dictamen a favor de un proyecto de ley del congresista Manuel Aguilar Zamora (Acción Popular) que busca lanzar un “salvavidas” a los municipios de todo el país. La iniciativa plantea que el Ejecutivo autorice que el 25 % de los ingresos por canon, sobrecanon y regalías mineras, así como del canon petrolero, se destinen a cubrir los gastos de operación de los municipios afectados por la brutal caída de la recaudación. Y en el caso de los municipios que no tienen acceso al canon minero o petrolero, o que reciben un monto poco significativo, se les aumente el monto que les corresponde del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

“El proyecto que presenté tiene básicamente como finalidad que las municipalidades puedan afrontar la crisis que les ha generado la pandemia. Los contribuyentes no están pagando, los ingresos han caído totalmente”, argumentó el legislador Manuel Aguilar.

“Yo represento a la región San Martín y la región San Martín no recibe canon de ninguna clase, por eso el proyecto señala que en el caso de los municipios que reciben poco o nada del canon, sea minero o petrolero, se les incremente el Foncomun para que los municipios afronten la crisis de ingresos. Los ciudadanos pagan cada vez menos sus obligaciones como consecuencia de la pandemia. Y la situación será más crítica para los municipios en donde el Ejecutivo ha ampliado las medidas restrictivas”, señaló el congresista.

En efecto, en el primer trimestre de 2019, por concepto de Foncomun los municipios de todo el país recibieron una transferencia de 2.032 millones de soles, y en el primer trimestre de este año fue un monto superior: 2.492 millones de soles. En el segundo trimestre de 2019, la cifra fue de 1.554 millones, y en el mismo periodo de 2020 ha sido de 815 millones. Esto significa que en comparación con 2019, este año las municipalidades recibieron el 50 % del Foncomun correspondiente al segundo trimestre.

Pero la reducción de las transferencias del Foncomun no se debe a una decisión del Ejecutivo. Depende de la recaudación tributaria, como señala el Ministerio de Economía y Finanzas: “La asignación mensual del Foncomun está directamente relacionada con el desempeño de la recaudación fiscal del mes anterior. Cuando la recaudación es buena, la asignación del mes siguiente crece, y cuando la recaudación se reduce, los municipios reciben una menor asignación”. En los próximos días el dictamen para lanzar el “salvavidas” a los más de 1.800 municipios del país será debatido.

Otros ingresos también se redujeron

El alcalde provincial de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos, señaló que, además de la recaudación de los recursos propios y de los impuestos municipales, también se han reducido otros rubros.

“Dictamen autoriza el uso del canon”

Enfoque por: Grimaldo Vásquez T. - Presidente Comisión de Descentralización

El debate del dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales depende de la Mesa Directiva, cuyos integrantes son los que definen la agenda. Este dictamen también pasó por la Comisión de Presupuesto y de ahí siguió al Pleno. Sin embargo, el Pleno ha agendado primero los dictámenes de la Comisión de Economía y después los de la Comisión de Presupuesto, entre los que se encuentra el proyecto sobre los municipios.

El dictamen que aprobamos es importante porque permite a los gobiernos locales invertir fondos del canon en proyectos de inversión, porque la norma no les permite recurrir a los fondos del canon en las necesidades que tienen. El canon está diseñado solo para algunos proyectos. Sin embargo, el dictamen les autoriza a usar dichos recursos para ejecutar obras necesarias para afrontar la pandemia y que no pueden emprender debido a la baja recaudación producto del coronavirus. Servicios como el recojo de basura y residuos sólidos o podrían pagarse las planillas con ese dinero.

“Los municipios no deben quebrar”

Enfoque por: Gilmer Trujillo Z. Congresista (FP), Com. de Descentralización

Yo estoy de acuerdo con el dictamen, pero fui el único que se abstuvo porque considero que es necesaria una mayor participación en el debate del Pleno. Porque, cuando un dictamen pasa aprobado por unanimidad, el debate en el pleno es limitado, solo se le concede a cada bancada dos minutos. Esa fue la razón. Sobre el fondo del dictamen, estoy muy de acuerdo, pero a veces la fórmula legal necesita alguna precisión. En otras palabras, me abstuve para generar más debate.

Hay una realidad que debemos tener en claro: la pandemia ha generado que las transferencias para los gobiernos locales sean menores, en muchos casos hasta un 40 % menos del Foncomún. Por si fuera poco, las recaudaciones han bajado gravemente. En el grueso de municipalidades del país hay muchas que no tienen canon, sobrecanon y regalías mineras. Para esas municipalidades es crítica la situación. No podemos permitir que las municipalidades quiebren, porque los más afectados serán los ciudadanos que muchas veces dependen de los servicios públicos que prestan los gobiernos locales.

Caída de los ingresos de los 25 principales municipios provinciales

