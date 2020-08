Las Bambas advierte pérdidas financieras por la COVID-19 y caída del precio del cobre

La suma de tres factores, entre los que figura la pandemia desatada por la COVID-19, de acuerdo a un informe preliminar de minera MMG Limited Las Bambas, propiciaron las pérdidas económicas que registraron entre el 2019 y lo que va de este año. Las pérdidas netas del año pasado ascienden a 103 millones de dólares; mientras que a junio de este 2020, suman 163 millones.

Los resultados fueron dados a conocer por su casa matriz MMG Limited. En el detalle, minera Las Bambas -que opera en la región Apurímac- señala que sus pérdidas financieras obedecen a tres factores principales: menores volúmenes de ventas generadas por las continuas paralizaciones de transporte en el Corredor Vial del Sur y el impacto de la COVID-19; menores precios del cobre a nivel internacional; y caída de la producción en lo que va del año 2020.

PUEDES VER: Gobernador de Apurímac exige a minera Las Bambas contratar profesionales de la región

A pesar de estos resultados financieros -de acuerdo a la minera- Las Bambas realizó inversiones de capital por US$ 405 millones en el 2019 y por US$ 176 millones al mes de junio del 2020, con el fin de fortalecer sus operaciones.

Ante los resultados registrados en el período 2019-2020, ahora la minera impulsa una serie de medidas de austeridad de manera interna, así como una serie de iniciativas para optimizar sus procesos de producción y hacer más eficiente la gestión operativa.

Corredor Vial del Sur y la COVID-19

El informe de Las Bambas, señala que al mes de junio de este año su producción alcanzó las 132 mil toneladas, una disminución del 29% respecto al mismo periodo del 2019.

Esta baja en la producción -alegan- está directamente relacionada al cierre del Corredor Vial del Sur, durante el primer semestre (82 días) y los impactos generados por la COVID-19, en los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año. Los bloqueos en el corredor, durante el 2019 sumaron 109 días.

“Cabe señalar que los embarques de concentrado se reiniciaron recién a fines del mes de mayo, luego de casi 60 días sin ventas en este año 2020. Como resultado, al mes de junio 2020 las ventas fueron menores en un 17% respecto al mismo periodo del año anterior”, detallan.

Menores precios del cobre

Otro factor clave para explicar los resultados financieros es el precio promedio del cobre a nivel internacional. El 2019 se cotizaba en 2.72 dólares la libra lo que significó una reducción del 8% teniendo en cuenta que el precio promedio del 2018 fue de US$ 2.95/lb.

Del mismo modo, durante el primer semestre de este 2020, el precio promedio del cobre fue US$ 2.49/lb, es decir que la caída fue de 9% si se tiene en cuenta que el 2019 su cotización fue de US$ 2.72/lb). No obstante, Las Bambas señala que, actualmente, hay una recuperación en el precio promedio que ahora es de 2.58 dólares por libra.

Medidas de austeridad

Como respuesta a su situación financiera, Las Bambas ha implementado una serie de medidas, entre ellas el incremento de productividad en los procesos de acarreo de mineral, optimización en los procesos de la planta para incrementar la recuperación del mineral, renegociación de sus principales contratos de servicios e insumos, entre otros.

Desde la minera aseguran que todas sus medidas de austeridad “no han afectado a los trabajadores de Las Bambas y no tienen ninguna vinculación con el cumplimiento de los compromisos establecidos con sus grupos de interés, los que se realizan de manera habitual”.