Ejecutivo afina plan para reactivar empleo en mypes

Por: Jair Sarmiento y Christian Silva

Las micro y pequeñas empresas (mypes) continúan siendo las más perjudicadas desde la propagación de la Covid-19 en la economía nacional. Las personas que laboran en este tipo de empresas fueron uno de los grupos de empleo más afectados por la paralización de actividades.

Es por ello que desde el lunes, sindicatos y gremios empresariales mantienen reuniones con el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier Palacios, que enfatizó los problemas que enfrentan los distintos sectores de la economía a nivel micro.

“Tenemos una inmensa oportunidad de ponernos de acuerdo en la crisis más grande que afrontamos y eso debería ser más bien el pie para poder empezar a mirar lo micro. Lo macro, obviamente, es importante y necesitamos seguir trabajándolo. Pero es preciso enfatizar lo micro”, subrayó el titular del MTPE.

En estas conversaciones, el MTPE propuso crear una agenda de trabajo que priorice los sectores más afectados por la crisis y que identifique a los más vulnerables, con el claro propósito de tomar decisiones y resolver problemas en el corto plazo.

“La ruta que propongo es de comité de crisis, acotados a sectores específicos, mirando territorios determinados e identificando grupos vulnerables concretos”, mencionó.

El Gobierno apunta a la reactivación rápida de las mypes, como lo mencionó el premier Walter Martos en el Congreso: un impulso económico al programa Compras Myperú para ayudar a 14.000 mypes y reactivar a 30.000 mypes mediante la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. Las mypes abarcan el 86% de empleo privado y el 30% de la producción, apuntó.

También desde el Ministerio de la Producción se informó sobre una estrategia basada en el apoyo de servicios tecnológicos gratuitos en beneficio de 2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores agroindustria, pesca y acuicultura, así como cuero y calzado, textil-forestal, maderas y muebles.

La población económicamente activa (PEA) ocupada de mypes disminuyó en un 1 millón 374.600 personas entre mayo y julio de este año. Representa 46,2% menos de lo que hubo en el similar trimestre del 2019. Es decir, solo quedan 1 millón 599.700 personas ocupadas respecto a este sector, de unos casi 3 millones que había.

Recién desde inicios de agosto, los empleados con suspensión perfecta –fi gura laboral aplicada desde abril–, pertenecientes a empresas de hasta 100 trabajadores, reciben el subsidio de S/ 760 otorgado por EsSalud.

Posición empresarial

María Isabel León, presidenta de la Confiep, apuntó a que, además de atender a las mypes, el enfoque debe ir en mantener el empleo formal y generar nuevos empleos mediante medidas microeconómicas.

La Confiep planteó la necesidad de desatar una serie de cuellos de botellas y nudos. “El ministro ha reconocido una serie de sobrerregulaciones. Le hemos recordado que no solo existen diversas leyes, sino que desde la época del estado de emergencia, el ministerio emitió una serie de regulaciones que eran contradictorias y confusas, y se deben revisar para generar una estabilidad jurídica”.

León acotó que desde el sector formal se debe tratar de mantener las fuentes de trabajo, “las que generan empleo formal”.

Ampliar el alcance

Sin embargo, para las centrales sindicales, el anuncio del Ejecutivo a través del ministro Palacios sigue siendo impreciso al abordar la solución a la recuperación del empleo y al ser inexacto estaría olvidando a otros regímenes especiales que han sido más dañados con los efectos de la Covid-19.

“La próxima semana nos reuniremos con el MTPE para abordar esas acciones, si no recuperamos el empleo no se puede hablar de reactivación económica”, Vidal Espinoza, secretario de Defensa Laboral de la CGTP.

En esa línea, Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), detalló que no se toman en cuenta los empleos más vulnerables como el agroexportador, agrario, trabajadoras del hogar y trabajos no regulados como el de repartidores de plataformas de delivery.

“En esta pandemia han ocurrido graves violaciones a los derechos laborales, no se han respetado los protocolos, a ello se tiene que sumar que tenemos un servicio inspectivo colapsado”, señaló Bazán.

La República pudo conocer que las próximas comisiones a crearse estarán enfocadas en la problemática juvenil y de género y tendrán un plazo de 90 días para formular medidas que mejoren el mercado laboral.

Es por ese motivo que la CGTP exhortó a un cambio de rumbo de la política laboral, para que haya un equilibrio en las relaciones laborales. “Se tienen que tomar acciones para evitar suspensiones y ceses colectivos, puesto que estas agravan la economía del empleado”, dijo Espinoza.

Medidas concretas

En el país, entre abril y junio, 4 millones 439.400 personas que laboraban en mypes perdieron sus empleos, según el INEI.

De los más de 11,9 millones de trabajadores comprendidos, quedaron solo 7,5 millones. Daniel Hermoza, vicepresidente de la Asociación Pyme Perú, apuntó a que la capacidad de operación de las mypes se redujo, sumado a una baja demanda, lo que muestra una baja en la cantidad de empleos.

Ante ello, el gremio propone al Gobierno financiamiento a las mypes evaluando los aportes realizados al Tesoro Público entre 2017-2019, así como mejorar los costos de producción en las mypes del sector industrial, manufacturero y de alimentos.

De no ser posible ello, se pide que por un año no se les cobre los impuestos a las mypes que no accedieron a programas crediticios, abarcando a las que facturan menos de S/ 10.000 mensuales.

Mypes del sector turismo

De acuerdo con las cifras son las mypes vinculadas al sector turismo y servicios las más afectadas.

Justamente el sector turismo reportó una pérdida aproximada de 60.000 mypes. Es decir, quebraron. “Si lo extrapolamos, podría significar casi 500.000 puestos de trabajo”, alertó Carlos Durand, presidente de Perucámaras.

Desde esa asociación señalan que hay alrededor de 2,8 millones de mypes en el país, aunque Durand precisa que son las formales registradas. “Habría que considerar a los independientes. Puede duplicar la cantidad de mypes registradas”.

Acotó que las mypes son necesarias para la reactivación de la economía, explicando que este tipo de empresas “absorben casi el 60% de la PEA”, que hasta el último reporte del INEI alcanzaba a 11 millones 266.600 personas.

Casi 24 millones de empleos se perdieron en la región

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que entre febrero y julio se perdieron alrededor de 23,9 millones de puestos de trabajo en Latinoamérica y el Caribe.

La multilateral acotó que esta caída representa el 12,5% del empleo total en la región.

Los principales afectados son las personas que laboraban en el sector servicios, “donde hay un alto componente de interacción social y pertenecían a trabajadores informales o formales de bajos ingresos”, señaló Oliver Azuara, economista de la División de mercados Laborales del BID, y poniendo como ejemplos a Chile, Colombia, México y Uruguay.

La multilateral acotó que también son los jóvenes quienes sufrieron más una pérdida de trabajo.

La palabra

Javier Palacios, ministro de Trabajo

“La ruta que propongo es de comité de crisis, acotados a sectores específicos, mirando territorios determinados e identificando grupos vulnerables concretos. Con el claro propósito de resolver problemas en el corto plazo”.

Vidal Espinoza, secretario Defensa Laboral CGTP

“Esto solo fue un anuncio, pero la próxima semana nos reuniremos con el Ministerio de Trabajo para abordar la recuperación del empleo, si no lo restablecemos no se puede hablar de reactivación económica”.

