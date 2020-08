Las mypes han sido las más impactadas durante esta pandemia y, en plena reactivación económica, la gran mayoría aún no puede hacerlo porque necesitan de un préstamo. Márquez advierte sobre los problemas que han tenido los créditos estatales que buscaban atender a este segmento.

¿Cómo se encuentran las mypes en medio de la reactivación económica?

Las mypes están pasando por un problema grave porque muchas de ellas no han podido conseguir créditos. Si bien es cierto, más o menos, debe haber unas 300 mil que han podido conseguir, el sector llega al millón de empresas que necesitan ayuda crediticia.

¿Qué es lo que está pasando con los créditos?

Es difícil ayudar a muchas. Cuando el Gobierno se dio cuenta de que había también informales y ha dado el Reactiva 2 en el cual las incluye, esos créditos recién están comenzando a salir y los bancos tienen que postular, pero como el interés era tan bajo que no llegaba ni al 2% muchos bancos no están interesados, porque más les cuesta preseleccionar un crédito de S/ 1.000 o S/ 5.000.

¿Qué debe hacerse?

Hay pendiente una tarea para que S/ 900 millones, en la cual no hubo postulante a la subasta del viernes 7 de agosto, se coloque. Ese es un tema que tendrá que hablar el MEF con los bancos y Cofide para ver cómo hacen para que sea más atractivo, y así los bancos puedan querer agarrar el sector.

¿Los bancos han perdido el interés en Reactiva?

No es que se ha perdido el interés, pero si te dicen que vas a hacer un negocio y no vas a ganar plata, ¿qué piensas tú? Porque no llega ni al 2% la tasa de interés y con la infraestructura que tienen los bancos; por eso, tienen que hablarlo, la otra alternativa es que no consigas el crédito. Es mejor que se hable y se llegue a un acuerdo, porque la mejor manera de reactivar para una mype es que tengas liquidez para comprar y vender.

¿Hay otros problemas?

Lo otro es que tienen que procesarse más rápido, la mejor manera es a través de la banca grande, si tú trabajas con esos bancos que son especializados en pequeña empresa y haces que funcionen, se van agilizando las ayudas. Tienes que tratar de que las cajas puedan dar mucho más rápido los créditos, pero te van a decir que Cofide procese más rápido. El programa está encaminado, aunque el tema es el volumen, porque Reactiva 2 que es para la pequeña empresa ha salido al mercado hace más de un mes y medio, y recién están dando los créditos desde la semana pasada, no te puedes demorar para tomar una decisión de esta naturaleza un mes y medio.

¿Mes y medio?

Eso es lo que está pasando en el Reactiva 2 y eso yo lo sé, nadie me lo va a decir.

¿Cuántas empresas están al borde de la quiebra?

Yo calculo que más de 100 mil, no quiero ser alarmista, pero esa es la verdad, la pequeña empresa es la más afectada; por eso, como gremio hemos decidido poner mucho esfuerzo en el programa Respira Perú, porque esta enfermedad en la medida que siga continuará afectando a la pequeña empresa de una manera terrible. Afecta a todos desde la pequeña, mediana y gran empresa, pero el grande tiene más espalda.

Se postergó la fase 4, ¿qué se podría hacer con esos negocios?

Se está atrasando la fase 4, esa es todo lo que es aglomerados como gimnasios o cines. Todos esos negocios están mal y encima tienen que esperar tres semanas para ver qué pasa. Se les tiene que ayudar con un fondo de garantía, como se ha hecho con el sector turismo para que puedan conseguir créditos especiales.

