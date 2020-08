La SBS aún no ha dicho que el banco de Crédito violó la ley de prevención del lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no ha determinado que se haya violado las normas de prevención del delito de lavado de activos por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP), Mi Banco y Pacífico Seguros, aclaró el Gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, Enrique Pasquel, en comunicación con La República.

“Es falso que Pacífico Seguros y Mi Banco hayan violado la Ley de Prevención de Lavado de Activos o que la SBS les haya iniciado un procedimiento sancionador por eso. Nada de eso ha ocurrido. En el caso del BCP, la SBS inició un procedimiento sancionador, pero aún no ha determinado que se haya violado las normas de prevención del delito de lavado de activos”, subrayó.

Anotó que el hecho de que la SBS haya notificado al BCP del inicio de un proceso administrativo sancionador, a partir de un informe de supervisión emitido por el Grupo de Trabajo Ad Hoc, todavía no es una sanción o definición de que existió una infracción.

“El BCP va a presentar sus descargos en el proceso y espera demostrar que no se cometió ninguna infracción administrativa. La SBS tampoco va a decir si hay delito o no”, enfatizó Pasquel. Remarcó que Mi Banco y Pacíficos Seguros no forman parte de ese proceso administrativo. A estas empresas también se les solicitó información pero no están incluidos en el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc.

Puedes ver: Descontento por manejo de la crisis y cae Vizcarra

“La lectura que se ha hecho de la carta que el BCP remitió a la Bolsa de Valores de Lima es errónea”, dice Pasquel.

Antecedentes

Luego que el presidente del directorio de Credicorp y el BCP, Dionisio Romero Paoletti declaró ante la fiscalía que en los años 2010, 2011 y 2016 realizaron aportes por 4,2 millones de dólares a las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, la SBS formó un Grupo de Trabajo Ad Hoc para verificar si se cumplió la normatividad vigente sobre lavado de activos.

Con ese objetivo, dicho grupo de trabajo solicitó información al BCP, Mi Banco y Pacífico Seguros pues los aportes se realizaron en efectivo y no se conocía cómo se justificó la salida de ese dinero en la contabilidad de las empresas involucradas.

Al BCP, pues el aporte en efectivo a Fujimori en las elecciones del 2011 salió de una cuenta de Credicorp en esta entidad bancaria. En tanto, que Mi Banco y Pacífico Seguros habrían sido parte de las empresas del Grupo Romero que participaron en los aportes del 2016, a las candidaturas de Fujimori y Kuzcynski.

En su declaración en la fiscalía, Dionisio Romero declaró que consideraba no haber cometido ningún delito ni violación a la ley vigente. Si el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS se confirma, desmentirá su declaración en la parte administrativa. La fiscalía deberá determinar si hubo algo ilícito.

El 5 de agosto, la SBS comunicó al BCP que el Grupo de Trabajo Ad Hoc emitió un informe en el que advierte cuatro irregularidades sobre el movimiento de los aportes de campaña, que era su objeto de investigación. El BCP comunicó ese hecho a Bolsa de Valores de Lima, que publicó el documento en su página web.

PUEDES VER: El martes se instala Comisión Especial que elegirá seis magistrados del TC

Dicha carta, que se difundió de forma masiva la mañana del viernes, utiliza un lenguaje técnico contable y dado que este es un procedimiento administrativo reservado, las fuentes oficiales no hicieron declaraciones, solo hay trascendidos. Los representantes del BCP recién han salido a explicar lo que les corresponde.

De lo que dice la carta que el BCP remitió a la BVL, del retiro de los aportes de campaña, el Grupo de Trabajo Ad Hoc no encontró o no tuvo acceso o le ocultaron el registro contable detallado de los retiros del dinero o el registro que le entregaron tiene errores o simplemente no se registró nada o, dice, no se conservó el registro contable durante el tiempo que ordena la Ley.

Además, faltan documentos de análisis de algunas operaciones bancarias sospechosas. La carta tampoco detalla si las cuatro irregularidades que menciona son en los aportes de campaña en ambos procesos electorales o solo a los que se produjeron el 2010 y 2011 o transacciones de terceros, sobre otros temas.

En todo caso, el proceso administrativo, le permitirá al BCP aclarar lo que el Grupo de Trabajo Ad Hoc no encontró o tampoco supo leer o no comunicó en forma correcta, perjudicando la imagen de las empresas involucradas.