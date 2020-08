Subsidio de suspensión perfecta aún vigente

El trámite para solicitar el subsidio por suspensión perfecta de labores está vigente desde el pasado 1 de agosto, recordó en un comunicado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Para acceder al apoyo económico de S/ 760 por cada mes en licencia sin goce de haber, el trabajador deberá cumplir con cuatro requisitos, según detalló el ministerio.

El primero es contar con una resolución aprobatoria de suspensión perfecta de labores, expresa o no, emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Asimismo, prestar servicios en una empresa que cuente con no más de 100 trabajadores, percibir una remuneración bruta mensual de hasta S/2.400, y no haber sido beneficiario, así como ninguno de sus familiares a alguno de los bonos del Gobierno (como bono #YoMeQuedoenCasa, Bono Rural).

Desde abril hasta el 1 de agosto, unos 291 mil 774 trabajadores formales fueron afectados con la suspensión perfecta de labores. Y según la última actualización del MTPE, hacia fines de julio, solo 16 mil de ellos cumplirían los requisitos para acceder al subsidio.

Malestar

A través de las redes sociales, decenas de trabajadores siguen exigiendo al MTPE que dé celeridad a los procesos iniciados por las empresas para acceder a la suspensión.

Asimismo, otro grupo que salió beneficiario al subsidio ha mostrado su malestar por la demora en el depósito de los S/ 760, el cual debería realizar a los cinco días de aprobada su solicitud ante EsSalud.

