Techo Propio 2020: requisitos para acceder y cómo inscribirse en el bono

El Gobierno creó el programa Techo Propio 2020 para promover la compra y venta en medio de la pandemia por coronavirus. El objetivo de este proyecto es que los ciudadanos puedan adquirir, construir o mejorar su vivienda. Unirse es totalmente gratuito, pero deben cumplir algunos requisitos.

Debido al golpe económico de las familias por el brote de la COVID-19 que envió a confinamiento al país durante más de 100 días, el programa aparece como un salvador para aquellos que aún se les complica acceder a una vivienda.

PUEDES VER Ministerio de Vivienda: Ya se construyen 521 viviendas Sumaq Wasi para combatir heladas y friaje

Techo Propio 2020: requisitos

Los requisitos que debe cumplir una familia para acceder al programa son los siguientes:

- Conformar un Grupo Familiar (G.F.):

Para comprar vivienda: está conformado por un jefe de familia, que declarará a uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su conviviente, sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos.

Para construir o mejorar: está conformado por un jefe de Familia, que declarará a uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su conviviente, sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o mayores de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos.

- Hay tres requisitos en relación al Ingreso Familiar Mensual (IFM): no debe exceder los S/ 3.715 para la compra de una vivienda; no debe exceder los S/ 2.706 para la construcción de una casa; y no superar los S/ 2.706 en caso de un mejoramiento para la propiedad.

- No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado.

- Si quieren comprar una vivienda, no podrán tener otra vivienda o terreno en el ámbito nacional.

- Si quieren construir o mejorar su vivienda, deben ser propietarios del predio donde se ejecutará la obra, y este debe estar inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes, y no deben contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional.

¿Cómo es la inscripción al programa Techo Propio 2020?

Para inscribirte al programa Techo Propio 2020 debes registrar a tu Grupo Familiar en cualquiera de las oficinas o centros autorizados en el ámbito nacional, que encontrarás en el sitio www.mivivienda.com.pe.

Debes presentar tu DNI y el de tu cónyuge o conviviente de ser el caso y contar con los datos completos de todos los integrantes del grupo familiar (Nombre, DNI, fecha de nacimiento).

En caso de ser una pareja casada, cualquiera de los dos puede rellenar el formulario. Si es una pareja conviviente, tendrá que ser suscrito por los dos.

PUEDES VER Bono Independiente [CONSULTA]: revisa si accediste a la segunda vuelta del subsidio

¿Cómo acceder al Techo Propio 2020?

- Ser mayor de edad, con o sin familia.

- No ser propietario o copropietario de otra vivienda en el ámbito nacional.

- No tener ningún crédito pendiente con el Fondo MiVivienda.

- Ser calificado como sujeto de crédito por una institución financiera.

- Contar con una cuota inicial mínima del 10 % del valor del inmueble.

Techo Propio 2020: teléfonos

Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse a la línea gratuita 0800 12200 para consultas.