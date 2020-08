El país se encuentra afrontando la reactivación económica, en el contexto en que vienen aumentando los casos positivos por COVID-19.

En esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría enfocándose en reconstituir sus finanzas públicas, consideró Waldo Mendoza, profesor e investigador del departamento de Economía de la Pontificia Universida Católica del Perú (PUCP) y exviceministro de Hacienda.

“El MEF va a tener que buscar reconstituir sus finanzas públicas. Buscar gastar un poco menos y recaudar un poco más. Por lo tanto, no va a tener fuerza para reactivar la economía”, expresó en el foro ‘Jueves Minero’ del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Por ello, añadió que la inversión pública será el espacio necesario para la reactivación pública, dado que “hay los fondos suficientes para hacerlo”.

Asimismo, consideró que en esta reactivación económica, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) posiblemente tenga que aplicar un tercer tramo del programa crediticio Reactiva Perú, pero sostuvo que esto “no es una maravilla, porque tiene garantía estatal. El Estado tiene que hacerse cargo de sus pagos”, en caso las empresas no cancelen los créditos.

La exministra de Economía Claudia Cooper apuntó a que el paquete de medidas económicas y salud adoptadas por el Gobierno para la lucha contra la COVID-19, “al no tener un efecto importante sobre el empleo, lo hace difícilmente sostenible”.

“Fiscalmente no podemos seguir apuntalando a la gente a través de bonos y créditos que no mantienen la viabilidad de las empresas y los empleos, porque vamos a tener que hacer más Reactiva Perú mientras no podamos sostener a la gente con su trabajo que les va a permitir pagar sus créditos y a las empresas también”, consideró.