Por: Ángel Páez, María Elena Hidalgo y Luis Ángel Villanueva

Las medidas de inmovilización social por la pandemia del coronavirus han impactado gravemente en la economía de las municipalidades provinciales y distritales. Los gobiernos locales que dependen mucho de los ingresos propios han dejado de percibir hasta el 90% de ingresos claves como los recursos directamente recaudados y los impuestos municipales, porque los vecinos han dejado de abonar sus obligaciones debido al confinamiento obligatorio. Esta situación se complicará en los municipios comprendidos en los 6 departamentos y 34 provincias en las que se ha decretado una estricta cuarentena.

En el primer trimestre de este año (enero, febrero, marzo), los municipios obtuvieron por concepto de recursos directamente recaudados 1,718 millones de soles, y en el segundo trimestre (abril, mayo, junio), periodo en el que se inició y expandió la enfermedad, este tipo de ingreso cayó a 150 millones de soles. Esto significa que obtuvieron 91.4% menos que el trimestre anterior (ver infografías).

Algo similar se ha registrado respecto a la recaudación de los impuestos municipales. En el primer trimestre alcanzó la cifra de 12,975 millones de soles y el segundo trimestre se derrumbó a 2,430 millones de soles. Es decir, 88% menos que el trimestre anterior, de acuerdo con análisis de datos de La República sobre información disponible y actualizada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La catastrófica disminución de los ingresos de los municipios del país afecta directamente los servicios que prestan a los vecinos, lo que ha obligado a las autoridades ediles a recortar sus operaciones y reducir el número de trabajadores, de acuerdo con las declaraciones de varios alcaldes recogidas por este diario.

Centavo por centavo

Un desagregado en las cifras globales permite visualizar situaciones más extremas en el interior del país. Hay municipios que han recibido menos del 1% de las recaudaciones. Y a veces ni siquiera un dígito.

“Hemos sufrido recortes presupuestales por ingresos propios porque no estamos recabando ni siquiera el 0.5 % de los tributos que recibe la municipalidad. Esta realidad nos pone en aprietos y en una situación alarmante. Los sueldos del personal nombrado y permanente que tenemos están subvencionados con ingresos propios y esto hace que no podamos cumplir en su totalidad, solo con la mitad del sueldo. Igual varias actividades e inversiones programadas a ejecutar con nuestros ingresos propios quedan truncos. Como los ciudadanos de Azángaro dependen de sus actividades propias, al paralizarse la economía no tienen ingresos, por lo tanto no pagan autovalúo, arbitrios ni ningún otro concepto. No recaudamos ingresos y por lo tanto estamos en déficit”, explicó el alcalde provincial de Azángaro, Puno, Flavio Mamani Hancco, a su vez vicepresidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú.

Por concepto de recursos directamente recaudados, el municipio provincial de Azángaro acopió en el primer trimestre 1 millón 109 mil 409 soles; y en el segundo, 285 mil 341 soles. Son 824 mil 068 soles menos.

La provincia de Hualgayoc, ubicada en Cajamarca, en 2019 recibió en promedio mensualmente 267 mil 120 soles por recursos directamente recaudados. Por el golpe de la pandemia, en abril obtuvo 2 mil 719 soles y en mayo se precipitó a 762 soles. En junio se recuperó con 65 mil 693 soles y en julio volvió a caer a 39 mil 837 soles. Esta última cifra representa el 14% del ingreso mensual que recaudaba en promedio en el 2019.

Grandes diferencias

“Los recursos directamente recaudados por el municipio están afectados porque se ha reducido la contribución de los vecinos, como los pagos de los diferentes arbitrios. No cumplen porque no pueden trabajar o porque lo que tienen prefieren destinarlo a gastos de alimentos o salud. Por eso hasta hemos tenido que exonerar del pago del servicio de agua potable que brinda la municipalidad por tres meses consecutivos: abril, mayo y junio. El pago de todo lo que son los predios municipales se ha reducido aproximadamente en 75% y estamos afrontando esta crisis económica, lamentablemente, reduciendo el personal. Estamos trabajando a un 40% de productividad. Algunos convenios se han tenido que obviar este año porque no se puede disponer de recursos como antes, como es el caso del sector educación. El año pasado se dispuso cerca de medio millón y este año se ha dispuesto algo de 50 mil soles”, manifestó el alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Antonio Aguilar.

Precisamente, ayer jueves, en respuesta a la situación financiera crítica de los 196 municipios provinciales y 1.678 distritales, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N° 097-2020, con el título de "Apoyo complementario a los gobiernos locales para financiar el gasto operativo esencial". Se dispuso una transferencia de 199.9 millones de soles con el propósito de cubrir los gastos más urgentes de las alcaldías.

Sin embargo, aguijoneados por la brutal caída de los ingresos municipales, una veintena de alcaldes distritales de Lima, a instancias del burgomaestre de Lince, Vicente Amable Bustamante, sostuvieron un encuentro para demandar al Ejecutivo soluciones más rápidas.

“Somos el distrito más grande de Latinoamérica y el más poblado. La infraestructura de las postas y el recojo de basura se restringirán en unos días en mi jurisdicción. Necesitamos un diálogo inmediato con el presidente y la ministra de Economía”, dijo el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales. Por el concepto de recursos directamente recaudados, este concejo distrital en enero de este año obtuvo 210,3 millones de soles. En julio, se derrumbó a 38 mil 929 soles. Esto es el 0,01%.

Los que participaron de la reunión manifestaron su desacuerdo con las gestiones del presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, entre ellos el burgomaestre de El Agustino, Víctor Salcedo.

“El alcalde de La Molina (Paz de la Barra) se ha olvidado de los otros distritos. Claro, recibió un presupuesto mucho mayor que otros municipios. No me parece la actitud de un presidente de las municipalidades”, manifestó el alcalde Salcedo. La crisis ha comenzado a dividir a los burgomaestres.

Definiciones

Recursos directamente recaudados. Son los obtenidos por los impuestos, tasa, venta de bienes, rentas de propiedad, multas, sanciones. También por prestación de servicios de limpieza pública, alumbrado, seguridad, agua y saneamiento

Impuestos municipales. Predial, alcabala, patrimonio automotriz, a los juegos, a los espectáculos públicos.

