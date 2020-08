Emprendimientos que se reinventaron durante la pandemia

View this post on Instagram

. 💜Somos familia cachinera💜 🔥 @mercadocachinero ¡web cachinera en construcción 🚧 🌻! . ¡Muy pronto estaremos a un click de distancia!🏠Podrás comprar desde la comodidad de tu casita todos los productos cachineros ¡y a precios de inauguración! ✨🌵 . 🌻Te brindaremos ayuda, información; además, te recomendaremos los mejores productos todos los días. Y nos parece importante conocer tu experiencia en la web así que tendremos un área de testimonios ¡siiiii!💜 . 👀Si estás interesa@ en ser un cliente Vip, déjanos tu mail en este enlace: https://forms.gle/QKF3FrN6U65cMGgz6