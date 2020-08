Era inicios de 2020 cuando Víctor Toro Llanos, docente principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), les planteó a sus alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la cátedra de derecho comercial, a egresados de la facultad y a abogados bachilleres de la universidad, crear ‘Mi emprendimiento’, proyecto enfocado en brindar consultoría gratuita a emprendedores y Mypes en materia de Derecho Societario y Títulos Valores, para impulsar el sector empresarial en el Perú.

Varios meses después, el proyecto cuenta con 100 involucrados, entre alumnos de la cátedra y asistentes —egresados y bachilleres de la carrera— y, desde hace algunos días, viene impartiendo asesorías a emprendedores independientes y a medianas y pequeñas empresas. “Esto es parte de un trabajo de Responsabilidad Social de la universidad, que se encuentra promoviendo actividades como esta”, precisa Romina Peña, una de las asistentes del proyecto y coordinadora de publicidad del equipo.

A la página de Facebook de ‘Mi emprendimiento - Derecho UNMSM’ vienen llegando consultas de personas que buscan constituir una empresa y que van desde qué pasos dar para iniciar un negocio con buen pie, hasta cómo tramitar los permisos necesarios para llevar una documentación en regla.

“Otro caso, por ejemplo, es el problema generado entre socios de una empresa de las que no revelaré los nombres”, cuenta Peña. “Nos llegó uno en que había cierto número de socios, pero no todos trabajaban porque se habían desligado del proyecto, y los demás no sabían qué hacer al respecto”, agrega la especialista en derecho comercial.

Víctor Toro Llanos. (Foto: Difusión)

Entre las consultas sobre la materia de Títulos valores están los procesos de los pagarés, los cheques, las letras de cambio. “Disipamos dudas sobre cómo ejercerlos, cómo saber si ya venció, si les pagaron o no les pagaron”, detalla Romina.

El proceso es el siguiente: el área de publicidad, conformado por los estudiantes de la cátedra, recepciona las consultas vía redes sociales y las deriva al área de comisión de absolución de consultas, no sin antes solicitar algunos datos y precisar que la respuesta será ejecutada entre 3 y 5 días hábiles vía correo electrónico. El segundo filtro son los asistentes, quienes le dan forma a la asesoría y finalmente la derivan al profesor Toro, quien da la pincelada final.

“Es necesario aclarar que los alumnos no son quienes brindan la asesoría, ellos recopilan información y la derivan al equipo de asistentes”, puntualiza Peña, quien agrega que “muchos creen que porque es un proyecto de responsabilidad social no es serio, pero es todo lo contrario”.

En primera instancia, el plan del catedrático y de los integrantes del proyecto era que este continúe hasta fin de año, “pero luego de ello seguirá vigente”, cuenta Romina, quien relata que el proyecto ha generado tanta acogida que alumnos de otras universidades se han interesado del plan.

“Por ahora solo se está trabajando con la universidad, pues es una cátedra de la misma. Ese es el rol de la UNMSM, pues recién arrancamos y tener a 100 personas trabajando también es un número amplio, igual no se deberían cerrar las probabilidades”, sentencia Peña.