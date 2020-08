El Gobierno de Argentina, liderado por Alberto Fernández, ha anunciado que desde el 10 de agosto se hará entrega del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este programa consiste en un bono de $10.000.

Este apoyo económico se realizará con el mismo cronograma, manteniendo el orden de prioridad establecido, en el que los beneficiaros que hayan dado a conocer su CBU o cuenta bancarias serán los primeros. Asimismo, se incluirá también a los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignación Universal por Hijo (AUH).

El objetivo del IFE es contribuir con las familias más vulnerables del país que han sido afectadas por la pandemia de la COVID-19. Por ese motivo, el bono espera alcanzar a cerca de 9 millones de personas en todo el territorio nacional.

¿Cómo es la inscripción al IFE de agosto 2020?

El tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia será cobrado por las mismas personas que lo percibieron meses anteriores. Por esa razón, no es necesario que se realice un trámite extra, ya que el depósito será automático.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IFE?

Los ciudadanos que quieran acceder al tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia deben cumplir los requisitos señalados a continuación:

- Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado. Además, deberá ser residente legal por un tiempo no inferior a dos años

- Tener una edad entre los 18 y 65 años

- El solicitante o algún miembro del grupo familiar no deben percibir ingresos por un trabajo dependiente público o privado, monotributista de categoría C o superior, recibir prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones, retiros contributivos o no contributivos ni planes sociales, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo y otros.

Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina.

¿Cuándo empiezan a apagar el tercer IFE?

Según informaron las autoridades, el Ingreso Familiar de Emergencia se empezará a entregar desde el 10 de agosto, de acuerdo con los números finales del documento de identificación.

Fecha Número final de DNI Lunes 10 de agosto 0 Martes 11 de agosto 1 Miércoles 12 de agosto 2 Jueves 13 de agosto 3 Viernes 14 de agosto 4 Martes 18 de agosto 5 Miércoles 19 de agosto 6 Jueves 20 de agosto 7 Viernes 21 de agosto 8 Lunes 24 de agosto 9

Recuerda que, desde el 25 de agosto, la ANSES también realizará el abono del IFE a las demás personas beneficiarias que validaron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) a través de la web.

Fecha Número final de DNI Martes 25 y miércoles 26 de agosto 0 Jueves 27 y viernes 28 de agosto 1 Lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre 2 Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre 3 Viernes 4 y lunes 8 de septiembre 4 Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 5 Jueves 10 y viernes 11 de septiembre 6 Lunes 14 y martes 15 de septiembre 7 Miércoles 16 y jueves 17 de septiembre 8 Viernes 18 y lunes 21 de septiembre 9

Fecha y lugar de cobro Anses

Para conocer la fecha y entidad bancaria en la que podrá cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, debe acceder a la WEB oficial de Anses. Una vez que haya ingresado, haga clic en la sección ‘Ingreso Familiar de Emergencia', y coloque su número de DNI.

Otra opción para conocer esta información es entrar a Mi Anses y poner su número de CUIL y clave de seguridad social.

¿Cómo tramitar el IFE?

Si desea ser uno de los beneficiarios del tercer pago del IFE, lo primero que debe hacer es inscribirse, para lo que tendrá que presentar la documentación requerida en el sistema de atención virtual.

Cabe destacar que para el proceso de la terca entrega del bono de Anses, y si ya lo recibió anteriormente, no es necesario que vuelva a inscribirse.

Ingreso Familiar de Emergencia: ¿dónde cobro tercer IFE?

Si indicaste el número de CBU, el monto del Ingreso Familiar de Emergencia será depositado en la fecha indicada. Luego de recibir el monto, podrás emplear la tarjeta de débito para hacer compras desde internet o tendrás la opción de retirar el dinero en efectivo desde cualquier cajero automático y de forma gratuita.

¿Cómo cambiar mi CBU para cobrar el IFE?

Accede a Mi Anses y, en la columna del lado izquierdo observarás la sección COBROS. En esta se encuentra el apartado ‘Cambiar lugar de cobro Asignaciones Familiares', al cual debes acceder.

Cuando realices ese proceso aparecerá el CBU actual, así que seleccionar el formulario del CBU para que coloques el número sin guiones. Al finalizar, dale ‘Aceptar’ y el sistema arrojará una nueva cuenta.