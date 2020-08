FAE Turismo: Estos son los requisitos para acceder a créditos de hasta 750 mil soles

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype del Sector Turismo (FAE Turismo) que posee un fondo de 500 millones de soles para garantizar los créditos para capital de trabajo de las mypes del sector.

Cabe precisar que el FAE Turismo tiene una vigencia de 6 años y otorgará créditos de hasta 750 mil soles.

El fondo administrado por Cofide garantiza créditos del sistema financiero de hasta 5 años con hasta 18 meses de gracia para las micro y pequeñas empresas del sector turismo. Además, pueden solicitar créditos las que pertenecen al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS).

Según estimó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rocío Barrios, se beneficiarán alrededor de 20 mil mypes que ofrecen servicios de hospedaje, transporte interprovincial terrestre de pasajeros, transporte turístico, agencias de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones y eventos, guiado turístico, y producción y comercialización de artesanías.

“El FAE Turismo se encuentra operativo desde hoy y busca cubrir exclusivamente necesidades de capital de trabajo de las mypes del sector Turismo. Solicitamos a las empresas del sector financiero que ofrezcan las mayores facilidades a las micro y pequeñas empresas para acceder a las líneas de crédito. Solo de esta manera podremos salvaguardar más puestos de trabajo”, indicó Barrios.

Requisitos

Es importante mencionar que son elegibles, como beneficiarios del FAE Turismo, las Mype del Sector Turismo que cumplan con alguno de los siguientes criterios de elegibilidad:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo, según los parámetros establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para créditos a microempresas y pequeñas empresas

b) Las mypes que se encuentren clasificadas en el sistema financiero, al 29 de febrero de 2020 en la Central de Riesgo de la SBS, en la categoría de “Normal” o con Problemas Potenciales” (CPP) .

En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” durante los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. De no contar con clasificación de riesgo en los 12 meses previos al 29 de febrero de 2020, se le considera como categoría “Normal”.

En caso la mype no cuente con historial crediticio, la Empresa del Sistema Financiero o la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) realiza una evaluación de riesgo, cuya clasificación interna debe ser equivalente a las categorías de Normal o CPP establecido por la SBS, para ser considerado elegible.

Cobertura del crédito

Es importante mencionar, además, que el valor máximo de cobertura por mype del FAE Turismo será el siguiente:

a) El monto equivalente a tres veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la mype, en el año 2019, en empresas del sistema financiero o COOPAC. Para dicho límite, no se consideran los créditos de consumo, ni hipotecarios para vivienda.

A efectos de determinar la deuda de capital de trabajo, se toma en cuenta la deuda total de la mype en el año 2019 en la ESF o COOPAC, según los parámetros establecidos por la SBS.

b) Alternativamente, también se puede considerar el monto equivalente a cuatro meses el nivel de venta promedio mensual del año 2019, según los registros de la SUNAT.

A efectos de determinar el nivel de venta, se toma en cuenta el monto equivalente a cuatro meses de sus ingresos o compras promedio mensual del año 2019, de acuerdo con el régimen tributario del contribuyente.

El límite de la garantía individual que otorga el Fae Turismo es para los créditos destinados únicamente a capital de trabajo de las mype. Esta garantía otorgada a través de Cofide a las ESF y COOPAC, se aplica de acuerdo con los siguientes porcentajes de cobertura de la cartera por deudor:

c) El valor máximo de cobertura por mype representa el monto máximo hasta el cual el Fae Turismo garantiza las operaciones de Cofide y se aplica de acuerdo con el monto del crédito otorgado, según se señala en el cuadro contenido en el numeral precedente.

d) En caso la moneda en la que se desembolse el crédito garantizado sea en dólares, se aplica el tipo de cambio vigente al día del desembolso, según el tipo de cambio publicado por la Sunat.

e) La garantía se activa a los noventa días calendario de atraso de los créditos otorgados y el pago se realiza a los treinta días calendario.