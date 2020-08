Bono Universal: Hoy inicia el pago a 2,5 millones de familias que no recibieron el subsidio

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, informó que hoy inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles a unas 2,5 millones de familia que no recibieron el subsidio y se inscribieron al Registro Nacional de Hogares.

“Si bien al principio hubo problemas en su entrega debido a la ausencia de un padrón nacional que incluyera a la mayor cantidad de hogares que requerían el beneficio, hemos trabajado en superar ello y para la entrega del segundo tramo del Bono Familiar Universal, que se inicia hoy”, manifestó el premier.

PUEDES VER: Más de 9 millones de peruanos se habrían quedado sin empleo

Recordó que además se otorgará un segundo bono al conjunto de 8,5 millones de familias ya identificadas.

“Ya contamos con el Registro Nacional de Hogares que, a diferencia del primer padrón, incluye información proporcionada por los propios ciudadanos, además de información obtenida de la Sunat, AFPs, y otras bases de datos relevantes que permitirán una correcta focalización territorial y socioeconómica”, precisó Martos.

Sobre la modalidad de pago, señaló que continuarán con los depósitos a cuenta y la banca celular con el apoyo de la banca pública y privada a fin de evitar aglomeraciones.

Y para las zonas, donde se realiza la entrega de manera presencial, se seguirán las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, que son parte de los protocolos adoptados por las empresas transportadoras de valores y las PIAS que brindan este servicio.

¿Dónde consultar si accedes al bono de 760 soles?

Se mantiene habilitada la plataforma web bonouniversalfamiliar.pe para que los hogares puedan consultar si son beneficiarios del bono. Para ello, solo deben ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cuáles son las modalidades de pago?

De acceder al bono, el hogar beneficiario sabrá si está considerado en el ámbito urbano o rural y será asignado a una de las cuatro modalidades de cobro previstas.

1. Depósito en cuenta en el Banco de la Nación y entidades financieras privadas.

2. Banca Celular del Banco de la Nación.

3. Aplicativo Tunki de Interbank.

4. “Carritos pagadores” a través de una Empresa Transportadora de Valores (ETV).

“En caso le corresponda la modalidad de cobro Banca Celular del Banco de la Nación, le recordamos no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar prestar atención a mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro”, recordó el MTPE.

Comunicado Bono Universal 2 by LuzDayanaAlarcónCárdenas on Scribd