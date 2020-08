“Yo cuido al barrio. Yo tomo con mi propio vaso”: el mensaje de concientización de spot publicitario

El pasado 7 de agosto se celebró el Día Internacional de la Cerveza en más de 50 países del mundo. En la mayoría de naciones, el primer viernes de agosto es la fecha fijada para este tradicional festejo, aunque, en otras puede variar como en Estados Unidos (5 de abril) o en Alemania (23 de abril).

La cerveza Cristal, que pertenece a la compañía Backus, publicó un mensaje de concientización en sus redes sociales en medio de la pandemia del coronavirus. La COVID-19 ha impedido que los amigos del barrio celebren este día debido a las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para evitar la expansión del virus.

Algunas personas, acostumbradas a compartir de cerveza del mismo vaso, en el barrio, fiesta o reunión familiar, tuvieron que cambiar de planes y festejarlo a través de una videollamada. En medio de la ‘nueva normalidad’ en que vivimos con el coronavirus, Cristal compartió un video donde explicó la evolución del vaso, desde el cerámico hasta tu propio vaso, el último creado para cuidar al barrio.

“En este día de la cerveza, recordemos que cuando el barrio lo necesitó, el vaso evolucionó. Al inicio: vaso cerámico para diferenciarlos y darle un toque más personalizado. Tiempo después: vaso con tapa. Para que no ingresen insectos transmisores de enfermedades”, indicó el mensaje de la publicación.

“Años más tarde: vaso con asa. Para mantener la cerveza fría por más tiempo. Luego: vaso de vidrio. Para no contaminar el medio ambiente. Y hoy: tu propio vaso. Que ya no se comparte para cuidar al barrio. Compartamos esta historia, no el vaso. Yo cuido al barrio. Yo tomo con mi propio vaso”, concluyó.

