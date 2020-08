Ingreso Familiar de Emergencia: entérate de cuándo y cómo cobrar el bono ANSES de agosto

IFE | www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia | El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en coordinación con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), había confirmado en junio la entrega de un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bono extraordinario de 10.000 pesos destinado a los miles de ciudadanos cuya economía se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. El pago de este tercer monto se dará entre los meses de agosto y septiembre, y ya se han establecido las fechas en las que cada ciudadano podrá realizar el cobro de acuerdo al último dígito de su DNI.

Si bien hasta la fecha no se ha confirmado oficialmente la existencia de un cuarto pago del IFE, el mandatario deslizó dicha posibilidad durante su anuncio de la extensión de la cuarentena en Argentina hasta el 16 de agosto: “Mientras haya pandemia, el IFE continuará”.

El cobro del tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia comenzará el 10 de agosto para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo, mientras que las personas que informaron CBU o cuenta bancaria podrán recibirla desde el 25 de dicho mes. Conoce aquí quienes serán beneficiados con este tercer pago y los requisitos para cobrarlo.

¿Quiénes cobrarán el IFE ANSES de agosto?

El universo de beneficiarios del bono IFE de 10.000 pesos se estima en unos nueve millones de argentinos que no cuentan con ingresos. De estos 9 millones, 5,6 millones (61,7 %) son trabajadores informales o desocupados; 2,4 millones reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE); 0,7 millones (7,8 %) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 0,18 millones (2,1 %) son trabajadores de casas particulares; y 0,12 millones (1,4 %) son titulares del programa Progresar.

¿Cómo inscribirse para el tercer pago del IFE ANSES?

La directora de ANSES, María Fernanda Raverta, declaró que el universo de personas que puede recibir el pago “ya está definido”. Por lo tanto, no es posible la inscripción de nuevos beneficiarios.

Por otra parte, quienes ya han recibido los dos pagos anteriores no necesitan realizar un nuevo trámite para cobrar el tercer monto. Puedes ingresar a la página web de ANSES para verificar si te encuentras entre las personas que recibirán el tercer Ingreso Familiar de Emergencia. Allí, deberás hacer clic en el aplicativo “Consulta de pago-Ingreso Familiar de Emergencia” y colocar tu CUIL y número de Seguridad Social para conocer la fecha y lugar del cobro.

¿Cuánto será el monto del tercer pago de IFE ANSES?

En una entrevista radial concedida en julio, la propia directora de ANSES confirmó que el monto del tercer pago del IFE será de 10.000 pesos, la misma cantidad brindada en los dos pagos anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IFE de agosto?

ANSES estableció los siguientes requisitos para ser beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C, superior o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

-El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

¿Cuándo se podrá cobrar el IFE ANSES de agosto?

Las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo podrán cobrar el tercer pago del IFE ANSES desde el 10 de agosto, en la misma fecha que la Asignación:

-DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

-DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

-DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

-DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

-DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

-DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

-DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

-DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

-DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

-DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Entretanto, quienes eligieron una Clave Bancaria Uniforme (CBU) en el sitio web de ANSES y quienes hayan cobrado por otros medios bancarios, la harán en los días establecidos por el siguiente cronograma:

-DNI terminados en 0: 25 y 26 de agosto.

-DNI terminados en 1: 27 y 28 de agosto.

-DNI terminados en 2: 31 de agosto y 1 de septiembre.

-DNI terminados en 3: 2 y 3 de septiembre.

-DNI terminados en 4: 4 y 7 de septiembre.

-DNI terminados en 5: 8 y 9 de septiembre.

-DNI terminados en 6: 10 y 11 de septiembre.

-DNI terminados en 7: 14 y 15 de septiembre.

-DNI terminados en 8: 16 y 17 de septiembre.

-DNI terminados en 9: 18 y 21 de septiembre.

¿Cómo saber dónde cobro el IFE de agosto?

Puedes revisar el modo, lugar y fecha del tercer pago en el sitio oficial de ANSES. Allí, deberás acceder a la sección Ingreso Familiar de Emergencia y colocar tu número de DNI.

También podrás revisar estos datos desde Mi Anses, con el número de CUIL y la clave de seguridad social.

¿Cómo cambiar el CBU para cobrar el IFE?

Debes ingresar a la página web de ANSES o a Mi Anses y seleccionar una de las tres opciones:

1-Carga tu CBU

2-Superville

3-Cuenta DNI BAPRO

Si no tienes CBU, es posible crear una cuenta bancaria sin costo y sin salir de tu casa e ingresarla en la web de ANSES.

El derecho al IFE no se pierde ni tiene vencimiento, por lo que no se les restará ni descontará de su próximo pago a quienes no hayan podido cobrarlo.