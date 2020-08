Crisis del gabinete: ¿El Perú es un país minero?

Gestión pública

Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

La industria de la minería formal emplea directamente a 200.000 personas e indirectamente a alrededor de 1 millón de personas, sobre una población de 32 millones de personas. No se puede negar tampoco el lado fiscal, su aporte a las divisas y dinamismo en el comercio exterior.

La minería no logra desarrollarse a su pleno potencial, tiene un portafolio que no termina de desarrollarse por la frondosa regulación que agobia y genera informalidad.

PUEDES VER Cusco: alcaldes de Espinar levantan paro a la espera de reunirse con ministros en dos días

La población ve a la minería como algo lejano. No se ve involucrada y la gestión pública no fue la mejor.

Tenemos un problema de fondo de gestión pública, pero más que acusar se trata de un problema de todos. Hay que usar ejemplos positivos en el sector público, hay buenos ejemplos de instituciones públicas. La excelencia pública debe llegar a la alcaldía distrital, al gobierno regional y a los ministerios claves.

Decisión y burocracia

Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE

La industria minera está haciendo todo lo que puede hacer, a pesar de las dificultades que tiene. Las inversiones son de largo plazo y se trata de superar las dificultades a corto plazo.

El país tiene 2 segmentos: la actividad minera formal, que cumple todas sus obligaciones ambientales, tributarias y laborales; y la otra es la minería ilegal, que no aporta, contamina y no es responsable socialmente y ambientalmente.

Hay US$ 13.000 millones disponibles de canon minero, que fueron puestos a disposición de los gobiernos regionales y no se utilizaron debidamente. Ese es el problema y lo debe encaminar el gobierno central. Cuando no hay ejecución de los gobiernos regionales y municipales, es porque no saben cómo hacerlo. Es una falta de decisión, planeamiento y una cuestión de burocracia.

Hoy lo urgente es el tema de salud, reconstituir los puestos de trabajo y el apoyo económico desde el Estado.

Presencia y ordenamiento

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental

El Perú es un país megadiverso y podría aspirar a tener una matriz productiva megadiversificada, donde la minería pueda tener espacio. Los temas sociales y ambientales -la base que la minería ha enfrentado- pueden ser solucionados. Necesitan un marco regulatorio y políticas públicas distintas a las actuales.

Decimos que el Perú es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, también lo es en producción de conflictos sociales a nivel de minería. Son señales que indican que algo no funciona bien.

PUEDES VER Federación de mineros advierte casos de contagios por COVID-19 en 3 compañías

Las pistas de corrección va de un Estado que controle y fiscalice, pero por otro lado que tenga la capacidad de proteger los derechos de quienes viven en la zona de influencia, lo que hoy no ocurre. El Estado tiene que estar presente en los territorios. El Perú necesita políticas de ordenamiento territorial para discutir dónde le conviene o no al país que haya minería.

Cantidad y calidad

Ricardo Labó, socio LQG Energy and Mining Consulting

Si bien hay una correlación entre la actividad minera y el desarrollo, muchas veces se atribuye o se da demasiado peso a una operación minera para solucionar todos los problemas de una región.

Hay 3 dimensiones para ver: cómo las empresas mineras trabajan, luego cómo expandes los beneficios y la tercera es cómo toda la riqueza generada se transforma en desarrollo.

PUEDES VER Arequipa: minera dona grupos electrógenos para el Hospital de Yanahuara

Es responsabilidad del Estado transformar esos ingresos en desarrollo, es la parte pendiente desde hace años. La ineficiencia en ejecución en distintos niveles es reemplazada por estos mecanismos como obras por impuestos o por APP, que es la administración privada de fondos públicos. Funcionan, pero son parches dentro de todo.

La ejecución de los gobiernos subnacionales del canon minero no llega ni al 60%. Ese 60% invertido tampoco fue invertido de la mejor manera.

Crecimiento perverso

Jorge Manco, profesor e investigador de la UNMSM

La minería es el sector más importante en la economía peruana, pero también el que más conflictos sociales tiene. La mala imagen es por los 9.000 pasivos ambientales sin solución.

Se tienen que ver los relaves, porque hay empresas que cambian de nombre, pero continúan operando las concesiones y los dueños logran evadir sus responsabilidades.

Por el lado de ingresos fiscales, la minería no paga como en Australia o Canadá.

Hay una correlación positiva, porque genera divisas con las que se pueden comprar bienes de consumo como medicinas.

La minería es la locomotora de la economía, pero genera crecimiento perverso. Exportamos 6 millones de onzas de oro al año en promedio, 2 millones son producción informal. ¿No sería mejor que se exporte joyería y artesanía? La historia demuestra que no hay un país que alcanzó el desarrollo produciendo concentrados.

Industrializar metales

Carlos Villachica, consultor internacional e ingeniero

La minería es una gran aliada para la reactivación inmediata. La pequeña minería puede reaccionar de inmediato y atenuar significativamente el desempleo.

Necesita apoyo en comercialización de producto, insumos, infraestructura, planta de tratamiento, servicios de perforación, asistencia técnica.

PUEDES VER Distribución de canon minero es inequitativa

¿Dónde hay minerales? En la producción de concentrados, ahí hay reservas y tenemos muchos miles de millones sobre la mesa, en los concentrados que se exportan sin valor agregado.

Esta es una oportunidad para prepararse para las refinerías -la gente no lo quiere cuando lo pones en una ciudad-, aunque no solo con grandes refinerías, sino con pequeñas refinerías. Para abrir la cancha con el fin de que se procese más. Las empresas van a ganar más, pero pagarán sus impuestos acá.

Se debe alentar la industrialización de metales, previa refinación y su consumo en el país

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.