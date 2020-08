La pandemia por la COVID-19 aún mantiene en incertidumbre a la economía global frente a una falta de vacuna, señaló Daniel Velandia, economista jefe y head de Research de Credicorp Capital.

La proyección de Credicorp Capital apunta a que la economía en el Perú caerá en 13% este año, en promedio. Para el segundo trimestre, las estimaciones indican que el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo en 33% -en abril y mayo, la variación fue de 40,49% y 32,75%, respectivamente, según INEI-, mientras que en el tercer trimestre se espera que la reducción económica sea entre el 10% al 15%.

“Perú va a ser uno de los países que registra una mayor tasa de contracción en la región. Será una de las más grandes caídas en el mundo”, consideró Velandia.

Sin embargo, para el 2021, el PBI peruano podría crecer entre 6% a 10%, añadió. En promedio, sería un crecimiento de 8%, según la proyección de Credicorp Capital. En la región, las caídas de Chile y Colombia en el presente año serían de 7% y el crecimiento para 2021 de 5% y 4,8%

No obstante, el economista señaló que ese rebote va a ser “engañoso”. “Mucho del rebote de 2021 es efecto estadístico. Como la caída del segundo y tercer trimestre serán tan fuertes, en el segundo y tercer trimestre de 2021 cualquier cosa que haga crecer la economía permitirá una comparación año contra año muy favorable, muy alta”, explicó.

La recuperación a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19 recién se daría en 2022.

Añadió que la reapertura aquí en el Perú como en Colombia se dio de forma rápida, cuando tienen sistemas de salud débiles, lo que desacelerará la reactivación, como sucedió con la postergación de la Fase 4 de reinicio de actividades.

Empleos

Solo en Lima Metropolitana se habían perdido 2,7 millones de empleos entre abril a junio, a comparación del similar periodo de 2019, pero Velandia consideró que el empleo se podría recuperar rápidamente desde el sector informal, al ser “mucho más flexible”.

En cambio, “el empleo formal es muy complicado recuperarse. Es muy factible que la informalidad crezca más. Hay que sumar que el informal recuperaría sus ingresos, pero estos van a caer”, apuntó.

Política, inversiones y transparencia

Velandia señaló que la inversión privada va a aumentar en los siguientes trimestres, pero que a finales de 2021 aún estará un 25% por debajo de los niveles previo a la COVID-19. Apuntó a una situación de incertidumbre, las medidas parlamentarias y las elecciones generales que se avecinan.

Señaló que el ruido político nacional es un factor que toman en cuenta los inversionistas. El martes 4 de agosto, el Congreso le negó la confianza al gabinete de Pedro Cateriano, mientras que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se han dado cambios de ministros, censuras, disolución del Parlamento y negativa del voto de confianza a 3 gabinetes -incluyendo al ya mencionado-. “El ruido político es uno a jugar en el Perú a corto plazo”, sostuvo.

Apuntó que también hay factores positivos en el país, como una cartera de proyectos de inversión, aunque débil en la ejecución; un bono demográfico en la juventud; y una baja penetración financiera.

Asimismo, expresó que la impresión de los inversionistas institucionales es que hay una percepción de carencia de transparencia en el lado fiscal, explicando que “Perú es el único país que no hay dicho sus proyecciones oficiales para este año y 2021″. “Los inversionistas necesitan una base y eso no ha pasado. Es bien extraño que no sucede. Eso levanta cuestionamientos. Los inversionistas se están empezando a preocupar”, dijo.