FAE-Agro: Precisan que créditos será entregado a agricultores que participen en la campaña de siembra 2020-2021

A fin de que en los próximos días se publique el reglamento operativo del Fondo de Apoyo al sector Agro (FAE-Agro), el Gobierno publicó este lunes nuevos cambios al programa.

En esa línea, por ejemplo, precisaron que los créditos se usarán a capital de trabajo; y los beneficiarios son los pequeños productores agrarios que obtengan créditos que sean destinados a la campaña agrícola 2020- 2021.

Además, deben estar clasificados en el Sistema Financiero, al 29 de febrero de 2020 en la Central de Riesgo de la SBS, en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP). En caso el productor agrario se financie a través de una Cooperativa y no cuente con información en la Central de Riesgo de la SBS, el criterio de elegibilidad se puede establecer en el Reglamento Operativo.

En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, los pequeños productores agrarios no tienen que haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

En tanto, también se indicó que no serán elegidos aquellos pequeños productores que estén vinculados a las entidades del sistema financiero o a las Cooprativas otorgantes del crédito, según los criterios establecidos por la SBS, mediante Resolución SBS Nº 5780-2015, que aprueba las nuevas Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico.Cabe indicar que los agricultores habían solicitado establecer dichas precisiones.

Cabe recordar que el FAE-Agro cuenta con un fondo de 2.000 millones de soles y espera beneficiar a miles de productores de la agricultura familiar con préstamos de hasta 90 mil soles, con garantías de entre el 95% y 98%. No obstante, dejaría fuera a los productores ganaderos.