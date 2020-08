Hoy evaluarán qué actividades pueden incluirse en la fase 4

La Comisión Multisectorial que elabora la estrategia para la reanudación de actividades sesionará hoy para proponer al Ejecutivo las nuevas medidas a implementarse para incrementar la productividad del país.

Según Miguel Vega Alvear, integrante de dicha comisión, las decisiones que se acordarán con respecto a la fase 4 de reactivación económica serán en función del informe sanitario que presente el Ministerio de Salud (Minsa).

“Mañana (hoy) vamos a poder debatir hasta dónde podemos permitir que los sectores que aún no han podido actuar, lo puedan hacer”, acotó.

No obstante, cree conveniente que actividades como los restaurantes puedan incrementar gradualmente su aforo, ya que el límite del 40% ‘viene afectando a los pequeños establecimientos'.

“La propuesta de la comisión fue que haya un aforo del 60% y no del 40%. No veo razón para que no se incremente a ese nivel”, apuntó Vega.

Espera también que las propuestas que se acuerden puedan implementarse lo más pronto.

Vuelos internacionales

El reinicio de los vuelos internacionales estaba previsto para agosto o setiembre, en línea con la fase 4 de reactivación. Sin embargo, diversos miembros del Ejecutivo señalaron que estos se aplazarían hasta fines de año o inicios del 2021.

Al respecto, el CEO de Viva Air, Stephen Rapp, señaló que aún están a la espera de la confirmación del Gobierno sobre las actividades para la fase 4, la cual se daría en esta semana.

“Por el lado de Colombia, informaron que ya están en comunicación con el Gobierno peruano para ver si podrían empezar los vuelos este año”, acotó.

Incremento de casos posterga inicio de fase 4

El ministro de Defensa, Walter Martos, precisó que la fase 4 de reactivación económica –la cual abarca especialmente rubros de entretenimiento como bares, cines, casinos, ferias, tragamonedas, turismo y vuelos internacionales– no cuenta con una fecha determinada debido a que la pandemia del Covid-19 sigue siendo una amenaza. Esta estuvo prevista para agosto.

