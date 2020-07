Bancos obligados a dar alternativas para pago de deudas

Además de los excesivos cobros del servicio de luz durante la cuarentena, José Carlos León, de 42 años y que vive en Comas, debe lidiar con una reprogramación de deuda con condiciones que no se le informó.

“A Ripley le debía S/3.500, y me lo han reprogramado sin consultar a 36 meses, y ahora debo como S/8.000. Y Scotiabank no quiso reconocerme la cuota que pagué en marzo, felizmente encontré mi voucher. Pero cuando quieres reclamar nadie te responde”, cuenta.

PUEDES VER SBS no obliga a bancos a reducir tasas de interés a clientes con dificultades de pago

De hecho, solo entre marzo y junio de este año - en plena cuarentena - Indecopi registró más de 2.200 reportes relacionados a las reprogramación de deudas.

Las nuevas medidas

Pero desde el 30 de agosto, todas las entidades del sistema financiero estarán obligadas a tener políticas y lineamentos claros para aplicar facilidades de cobro de deudas según el perfil del cliente. Así lo dispuso la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a través de una norma publicada ayer.

“Si bien algunas empresas ya venían aplicando la reprogramación, algunas tenían debilidades en la comunicación al cliente y otras no hacían un respectivo análisis al perfil”, explicó Elías Vargas, intendente de conducta de mercado financiero de la SBS a La República.

En ese sentido, dichos lineamientos deberán incluir cuatro aspectos mínimos: primero, se le debe informar oportunamente al cliente sobre la reprogramación unilateral de sus contrato de crédito y darle un plazo para que pueda revertirlo o solicitar una evaluación de su crédito.

Segundo, cuando el cliente solicite una evaluación de su crédito a fin de que se le brinden nuevas alternativas de reprogramación, dicho trámite no deberá demorar más de 7 días hábiles, incluso si se le negara dicho beneficio. Antes, este procedimiento podría durar hasta 30 días.

PUEDES VER Indecopi exhorta a bancos a garantizar amortización de deuda de clientes que cumplan con pagos

Las alternativas

Así, - tercero - la normativa señala que las entidades deben otorgar a cada cliente alternativas de modificación contractual del crédito, adecuadas a sus necesidades, las que podrían ser: a) Reducción de tasas de interés permanente o parcialmente, b) Condonación de intereses vencidos, comisiones o gastos, c) Postergación de cuotas o su prorrata en periodos posteriores, d) Extensión del plazo del crédito a fin de reducir el monto de las cuotas periódicas,y e) otras que elija la entidad.

Y como cuarto lineamiento, será el cliente quien - tras recibir la información detallada de cada opción- decida en máximo 7 días - para el caso de créditos hipotecarios - y de 5 días - para tarjetas de crédito - sobre la alternativa más beneficiosa.

"A sabiendas que en no todas las entidades se ha establecido un proceso ordenado de reprogramación es que hemos emitido la norma (...) Sí tenemos los mecanismos para realizar la supervisión para que estas disposiciones se cumplan", agregó Vargas.

PUEDES VER Bancos desairan programa del BCR para reducir tasas

Según Fernando Merino, gerente de Asuntos Regulatorios de la Asociación de Bancos (Asbanc),”el impacto de la norma en las entidades será el desarrollo operativo que van a tener que implementar a fin de cumplir con las disposiciones dentro de los plazos establecidos”. Precisaron que hasta el 30 de junio, se realizaron reprogramaciones masivas por primera vez, y en julio, “se pueden seguir haciendo reprogramaciones indviduales por primera vez”, anotó.

¿Y las tasas de interés?

Pero la normativa de la SBS no obliga a las entidades a reducir la tasa de interés, subrayó Walter Eyzaguirre, experto en finanzas y profesor de ESAN.

“Los lineamientos deberían ir en sintonía con lo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dispuso para bajar las tasas de interés. Pero lo ideal es que todo se haga en concenso, en una mesa técnica entre la SBS, BCRP y los bancos y cajas, y ahí se propongan alternativas”, señaló.

PUEDES VER Gratificación por Fiestas Patrias: Fondos colectivos como alternativa de inversión

Cabe recordar que según información del Banco Central, solo dos entidades se acogieron a su programa de Repos contra cartera.

Según el análisis de los especialistas, las entidades no tendrían apuro por reducir las tasas; no obstante, las cosas podrían complicarse desde octubre. Según Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Bussines School, la tasa moratoria - hoy ubicada en 3,71% en promedio - podría incrementarse hacia fines del año.

“La mayoría ha pateado el pago de la deuda de marzo a julio, y como en julio recién se han reactivado, lo están pasando para octubre. Pero en octubre, ¿quién asegura que podrán pagar? Bajo ese panorama se debería plantear un programa de garantías para los créditos personales, que ayudará además a que las entidades bajen las tasas porque tendrán la garantía del Gobierno”, anotó.

Opinión similar tiene el ex jefe de la SBS, Juan José Marthans, quien además aseveró que las entidades financieras no deben olvidar que el Reactiva Perú “no solo está ayudando a que la productividad no se destruya en el país, sino también la sostenibilidad de las entidades financieras”.

Agregó que sería "inadmisible" que las entidades financieras acumulen utilidades en un contexto donde todos están en una situación de crisis", indicó.

En tanto, Asbanc indicó que han trasladado algunas sugerencias a la SBS “que podrían aliviar el problema financiero en el que se encuentra el país”, aunque no brindaron detalles pues todo está en evaluación.

PUEDES VER Proyectos de gobierno a gobierno se adjudicarán máximo en un año

Prácticas abusivas

Pero la normativa de la SBS también ha hecho precisiones sobre algunas prácticas que son consideradas abusivas y por lo cual deberán ser consideradas como infracciones graves o muy graves.

Así, una de las prácticas tipificadas como abusivas es el cobro de la membresía antes del año de obtenido el servicio. Asimismo, no reconocer responsabilidad cuando se detecten operaciones reportadas por los clientes.

Lo anterior podría ejemplificarse en el siguiente caso: Inés Flores es una cliente de BanBif. Según contó a este medio, ella canceló su tarjeta de crédito en diciembre del 2019, no obstante, en marzo de este año, el banco le reportó un consumo de US$59. “Reclamé por ese consumo, pero me dicen que tienen hasta 180 días para hacer la investigación. Y mientras está transcurriendo este tiempo, me ha llegado el recibo cobrándome la membresía. Ahora la entidad me dice que no puedo cancelar la tarjeta hasta que se arregle el problema. Me preocupa porque me pueden seguir cobrando intereses”, narró a este diario.

PUEDES VER MEF alista proyecto de ley para reformular marco legal de contrataciones públicas

Si este caso le estuviera ocurriendo a más personas, con un perjuicio mayor a S/43.000 en total, la entidad podría ser sancionada, según la nueva normativa de la SBS.

Otras prácticas abusivas son: El cobro de más de un cargo por incumplimiento de pago por cada ciclo de facturación y tarjeta, cualquiera sea la naturaleza del cargo; la modificación del monto de la comisión de membresía anual o de las condiciones de su exoneración, antes de cumplirse el año de su vigencia, salvo que ello sea más beneficioso para el cliente.

Serán consideradas prácticas abusivas las limitaciones o restricciones, incluyendo el pago previo de la deuda, para migrar a otra tarjeta de crédito, inclusive a aquella tarjeta sin comisión de membresía. (ver infografía).

PUEDES VER Banco de la Nación crearía cuenta básica a todo peruano que cumpla 18 años

Datos

Reprogramaciones. Al 17 de julio, se hicieron reprogramaciones a 6,3 millones de créditos.

Detalle. Las facilidades consistieron principalmente en la extensión del pago de deuda de hasta 12 meses, con período de gracia.

Deberán ofrecer tarjetas sin cobro de membresía

Desde el 30 de agosto, las entidades financieras que emiten tarjetas de crédito en el país deberán incluir en su portafolio al menos una opción de tarjeta que no cobre membresía.

PUEDES VER OIT: Una economía con cero emisiones de carbono crearía 15 millones de nuevos empleos en América Latina

Cabe indicar que hoy la membresía puede ir desde los S/70 hasta los S/3.400. Todo depende de la entidad y los beneficios que brinde la tarjeta: pueden ser millas, descuentos y más.

En esa línea, la SBS explicó que la finalidad de su normativa es “dar a los usuarios la posibilidad de contratar productos menos onerosos, fomentando la inclusión financiera”.

De las 15 entidades financieras que emiten tarjetas de crédito, 8 ya brindan esta opción. Así que para fines de agosto, las 6 restantes deberán acoplarse a la nueva disposición.

PUEDES VER FAE-Agro será administrado por Cofide

En ese sentido, la Superintendencia tambien dispuso que “las empresas financieras informen a los usuarios acerca de la existencia de la tarjeta de crédito sin comisión de membresía, de manera previa a la contratación de cualquier tarjeta de crédito, debiendo conservar el sustento del cumplimiento de esta obligación”.

Asimismo, dichas tarjetas deben permitir el acceso a las redes e infraestructura de pago, incluyendo el consumo de bienes y servicios, sin que ello implique el cobro de comisión por membresía, por ser estos servicios esenciales o inherentes.

Cabe indicar, además, que los bancos ofrecen la posibilidad de eliminar la membresía siempre y cuando realices una compra con la tarjeta. Cada entidad tiene sus propios requisitos.

PUEDES VER MEF: Pensión de orfandad comprendería inicialmente a 6 mil menores de edad

Reacciones

Walter Eyzaguirre, profesor Esan

“Nosotros no deberíamos influir en las tasas de interés del sistema, pero debería haber algunos tipos de limitaciones. En Chile la tasa, tiempos de crisis, no puede ir más allá del 30%, por ejemplo”.

Julio Velarde, presidente del BCRP

“Solo dos de los quince bancos existentes se han acogido al programa de Repos contra cartera, un programa para darle liquidez a las entidades bajo la condición de que reduzcan las tasas de interés”.

Tres alternativas para reducir las tasas

Enfoque por: Juan J. Marthans, exjefe de la SBS

En un contexto en el que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sale con repos contra cartera para que los bancos reduzcan las tasas de interés, pero que nadie quiere aplicar; en el cual además la SBS sale con medidas bien intencionadas pero inefectivas, hay tres propuestas que se pueden plantear en la siguiente secuencia:

a) Desarrollar una campaña agresiva de difusión sobre la estructura de las tasas de interés de los diferentes productos crediticios en el país, de manera que puedan ser comparables, a fin de que se tome conciencia de cuál cobra más o menos y generar una real competencia del mercado.

b) Configurar un Reactiva Perú 3, pero focalizado en el sector servicios, educación y comercial, porque son las áreas que necesitan refinanciar sus deudas a créditos nuevos y blandos, con períodos de hasta 36 meses de gracia. Y si el sistema financiero privado no quiere participar, que sea el Banco de la Nación el que realice la colocación de los créditos. Para tiempos excepcionales, medidas excepcionales.

c) Y finalmente, una propuesta excepcional porque los tiempos lo demandan; que Julio Velarde, presidente del BCRP, observe que en casos extremos -que nadie quiere, y yo tampoco soy proclive– se regule la tasa de interés, como la Constitución y su ley orgánica se lo permite.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.