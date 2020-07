Mayor disciplina, conciencia social y atención primaria

Eduardo Gotuzzo | Infectólogo, investigador de la U. Cayetano

No tenemos para nada controlada la pandemia. Hay mucha dificultad en que la población asuma más un rol proactivo. Tenemos que aprender más disciplina y solidaridad, y a tomar decisiones rápidas y eficientes. En salud, sabemos que hay que promover más la prevención. Hacer solo protocolos y sancionar al que incumple es algo muy controlista, que nunca ha dado buenos resultados en el Perú. Debemos migrar a posiciones más de conciencia familiar, personal. Las personas tienen que entender que cuando se enferman, ponen en riesgo su vida y la de su familia, sus padres, abuelos, esposos, etc. Por tanto, deben tener enorme disciplina para prevenir. Hay que fortalecer eso con más campañas publicitarias. En radio y televisión veo confrontación de que uno dijo algo y el otro tal. La fila de quejas y comentarios negativos es larga, y la gente que propone y quiere construir es poca. Hacer normas y después ir de guachimanes es necesario, pero hay que hacer una manera más de conciencia social, que lamentablemente en el Perú no está fortalecida.

Es un error histórico manejar la pandemia en hospitales de tercer nivel. Tiene sentido abrir los niveles primarios y secundarios para poder fortalecer el control. Todas las enfermedades tienen mejor pronóstico cuando las diagnósticas y tratas temprano. El nivel primario (policlínicos, consultorios, etc.) deben abrirse de manera muy activa, sin temores. Eso cambiará mucho el panorama. Del 12% al 15% fallece en su casa porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Hay que resolver eso con urgencia. Felizmente Mazzetti apoya esa condición, pero debe ser todo el país. Significa que en los barrios hay que encontrar los casos, diagnosticarlos, tratarlos y tratar a la familia. Dos países con gobiernos diferentes como Costa Rica y Cuba tienen potente atención primaria y están manejando mejor la pandemia.

La cuarentena creó más informales. No tenemos buen manejo. Hay que reducir aglomeraciones en bancos y mercados. Dos medidas: los mercados itinerantes pequeños que vayan al barrio y abrir comedores populares en los barrios. El Estado puede apoyar eso y así reducir mayor tráfico a mercados de la población de pocos recursos. Además, capacitaciones para que los bonos lleguen a las familias con sistemas electrónicos, reducir que vayan a los bancos.

El Estado debe tender alianzas estratégicas con el sector privado, académico, gobiernos locales, y gerenciar. No solo ser guachimán, debe ordenar las grandes líneas con claridad.

Salud

18.229 personas fallecieron por Covid-19 en el Perú hasta las 0:00 horas del 26 de julio, según cifras oficiales del Gobierno, aún en construcción. Es decir, son más.

37 mil es el exceso de muertes al comparar lo que va del 2020 con el mismo lapso en años pasados, grosso modo.

384.797 contagiados había hasta el 26 de julio.

Se deberá otorgar un bono para los adultos mayores

Elmer Cuba | Economista Macroconsult

Hay que seguir eximiéndose del virus, hay que mantener el contagio a raya, pero a la vez es la mejor defensa para no ir a una nueva cuarentena. Es la primera medida. Defender la vida y el empleo ahora.

La segunda medida a realizar es asegurarse que el reinicio de actividades venga de la mano del cuidado de la salud.

También se tiene que comenzar a ver qué elementos de la demanda van a dinamizar el gasto más adelante. Va quedando la inversión en el sector exportador, que tiene la ventaja que no está recesado. Todo lo que sea exportaciones -puede ser en minería, agricultura, textiles- se puede seguir incentivando en cuanto a producción e inversión.

En cambio, la inversión para el mercado doméstico va a estar muy golpeada y no se va a levantar en buenos años, porque no se va a poder invertir en el mercado local si hay recesión.

La inversión pública, la que tiene los proyectos con estudios hechos o los que están listos, tiene que arrancar; son principalmente los vinculados a la construcción descentralizada.

La otra medida es pensar en un bono a la pobreza urbana, para los adultos mayores. Eso será clave.

Hay muchos adultos mayores de 65 años en las ciudades que no van a poder trabajar, los van a despedir o van a tener mucho miedo de trabajar. Se tiene que crear un bono especial para ellos durante los próximos meses hasta que exista una vacuna contra la Covid-19.

Este bono tiene dos ventajas. Se cubren los alimentos de las familias que se van a precarizar ahora y, a su vez, incentiva la demanda, ahora que la economía se está reiniciando. Esos son los componentes de la reactivación en el corto plazo.

No hay mucho dinero para otras medidas. Arranca Perú fue una de ellas. Este año se van a perder US$ 12,000 millones de ingresos tributarios y no se podrá expandir el gasto público.

Las fases 1 y 2 empezaron en mayo y junio, respectivamente. Ahora estamos en la fase 3 y poco a poco casi todas las actividades van a volver a ser reiniciadas, con protocolos. Es imposible que se reinicien todas las actividades, pero el tema es que puedes operar y no tienes demanda.

Es una realidad endeudarse. El año pasado hubo un déficit de 3% y este año será de 9% a 10% del PBI, que son cerca de US$ 20.000 millones. Todo gasto nuevo será con una deuda.

El próximo Gobierno tiene 5 años para reconstruir las finanzas públicas.

Economía

8 mllns 500 mil familias comprenden los bonos que viene otorgando el Gobierno. Su último padrón identificó a 2,6 millones de hogares, según el Ministerio de Trabajo.

6,4 mil millones de soles está destinando el Gobierno para la ejecución de proyectos y programas de Arranca Perú.

11,5% aumentaría la economía en el 2021, proyectó el BCRP. Se recuperaría en el primer trimestre 2022.

El Perú como una gran escuela, ante una oportunidad

Flor Pablo | Educadora, exministra de Educación

El gran desafío es llegar a todos, contactar a todos y generar condiciones para el retorno a la presencialidad. Contactar a todos tiene que ver con temas de equidad. Sabemos de las profundas desigualdades. Es más complejo llegar a zonas rurales, amazónicas, a lo más disperso. Y cuando volvamos a la presencialidad, ver cómo generamos condiciones para el retorno, especialmente en referente a contar con agua segura. Así estaremos fortaleciendo la educación pública.

La pandemia ha puesto reflectores en todo lo que nos faltaba en educación como en todos los aspectos de nuestra vida en comunidad. También puede ser una gran oportunidad para reestructurar, generar cambios. Si no, podemos pasar de a la postpandemia y volver a lo que conocemos. El sistema debe ver este momento como oportunidad para hacer formación integral, ciudadana. Nuestro país a gritos, pronto al Bicentenario, requiere que nos afirmemos en la educación que queremos, que forme integralmente, que responda a la diversidad, que apueste por una formación ciudadana, de una sociedad cada vez más democrática e igualitaria. Vemos en el mundo de los adultos y se replican en las escuelas las malas prácticas que hay vinculadas a la falta de ética o la falta de empatía con la gente más necesitada.

Si vemos al Perú como una gran escuela, es la oportunidad para replantearnos cómo queremos vernos como sociedad. Debemos vernos como una sociedad que mira al otro, que siente el dolor del otro y hacemos algo por ello. Debe haber una apuesta por la equidad: atender a las poblaciones rurales, urbano-periférica, la amazonía. Es la obligación ética, política como sociedad. No podemos pasar esta pandemia sin afirmarnos en esos principios básicos del valor que tiene la educación para mirarnos como una sociedad más igualitaria y democrática.

Por otro lado, necesitamos reestructurar el funcionamiento del Estado. Cada ministerio construye y no hay quien mire territorialmente, entonces llegas con escuela pero sin agua. Deberíamos tener un ministerio de obras públicas que mire territorialmente los servicios para las poblaciones. Si no, uno hace y otro deshace. Esta modernización del Estado debe venir con procedimientos que permitan gestionar pero eficazmente.

Además, con la pandemia se está valorando más la labor del docente, se evidencia que la educación es tarea de todos y se refuerza que lo digital resulta un apoyo importante.

Educación

96% de los escolares del país tienen acceso al programa ‘Aprendo en casa’, servicio gubernamental de enseñanza a distancia, según el Ministerio de Educación.

5 mil escuelas particulares no funcionarían el próximo año, según estima la Asociación de Colegios Privados del Perú.

300 institutos superiores cerrarían por la actual crisis en agosto y setiembre, advierte su gremio Asiste Perú.

Promover el empleo sin segmentar por regímenes

Christian Sánchez | Exministro de Trabajo

La reactivación del empleo requiere de políticas activas de promoción del empleo, que parten de reactivar la inversión privada, pero también potenciar la inversión pública. El plan que anunció el Ejecutivo de generar 1 millón de empleos temporales tiene que ser complementado con un impulso de otras actividades que reemplacen a aquellas otras donde se perdió la mayor cantidad de mano de obra, como el turismo, comercio, y los servicios.

Hay que atender a los grupos vulnerables: migrantes, mujeres y jóvenes. Las políticas de promoción del empleo no deben repetir los errores del pasado que nos llevaron a esta profunda crisis laboral, como segmentar el mercado de trabajo a través de regímenes especiales -como el de la micro y pequeña empresa, en el que se crearon regímenes con derechos menores y diferenciados-, promover la contratación y no combatir frontalmente la informalidad laboral con políticas públicas adecuadas. Hay que hacer todo lo contrario a eso. Es decir, dar incentivos tributarios que pueden ser subsidios a las aportaciones por contribuciones sociales o promover la contratación a plazo indefinido para que los trabajadores tengan vínculos más estables, lo que les permita acumular mayores fondos pensionarios y tengan una protección permanente de salud a través del seguro social.

Se requiere de una plataforma de diálogo social. Si los cambios vendrán, como ha sido desde este Gobierno, de manera unilateral, van a carecer de legitimidad y promoverán los conflictos sociales.

La medida de la suspensión perfecta de labores, sin distinguir el tamaño, la capacidad económica o si generaron utilidades el año pasado fueron medidas inequitativas. Lo que promueve el Ejecutivo, a través de su ministro de Trabajo, sobre las medidas del Decreto Legislativo 1499 para la microempresa, la posibilidad de fraccionar el pago de los beneficios sociales que adeudan a sus trabajadores durante la emergencia sanitaria, extenderla a empresas de mayor tamaño va a ser otra politica inequitativa.

No se tomaron medidas que acompañen la reactivación económica con la fiscalización adecuada y el cumplimiento de obligaciones.

Hay muchas cosas que mejorar y cambiar, como restituir el espacio de diálogo. El Perú está cansado de reformas laborales unilaterales y sin diálogo social. Hay que hacer un esfuerzo sincero en un diálogo transparente que convoque a trabajadores y empleadores a buscar soluciones.

Trabajo

3 mllns 400 mil empleos se generarían con las tres primeras fases de la reactivación económica, según el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo.

1 mlln de empleos temporales espera generar el Ejecutivo con el programa Arranca Perú, en 4 sectores.

45% de personas en el país estaba trabajando, según la encuesta de julio del Instituto de Estudios Peruanos.

