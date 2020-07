Congreso ahora va por el retiro de hasta el 100% de la AFP

El camino para alcanzar una real reforma integral de pensiones en el país −tras casi ocho intentos fallidos−, y que garantice a cada peruano una vejez digna, aún tiene un largo recorrido. Los debates y el recojo de aportes de especialistas y de la sociedad civil aún están en proceso. Pero en esa marcha, el Congreso ha comenzado a aprobar una serie de cambios estructurales a los sistemas previsionales.

PUEDES VER Aporte ONP retiro: consulta cómo ver tu estado de cuenta y cómo retirar el dinero de tus fondos

Así, hay dictámenes rumbo al Pleno que permitirán el retiro del 100% de aportes a la ONP a favor de quienes no registran depósitos desde hace 12 meses. Y una iniciativa similar, pero para aplicarse a la AFP −de autoría del congresista José Luna, de Podemos Perú− ha comenzado su debate en la Comisión de Defensa del Consumidor la semana pasada.

El proyecto que −según datos de la Asociación de AFP− beneficiaría a 3,7 millones de afiliados a las administradoras, está respaldado por la Asociación de Exaportantes, quienes argumentan que el dinero se necesita ahora para curar y proteger a las familias. “No queremos que la reforma se realice si no se aprueba primero la devolución de nuestros dineros”, expresó Ítalo Lezcano, presidente de la asociación.

PUEDES VER Trabajadores de Reniec anuncian plantón en el MEF ante peligro del no pago de sus remuneraciones

Pero para Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam −quien apoyó la aprobación del retiro del 25% en un contexto de cuarentena−, la medida no está contemplando un problema de largo plazo: la cantidad de personas que se quedarían sin una jubilación al término de su vida laboral.

Cabe indicar que con las reglas actuales (de esperar a los 65 años para jubilarse), solo 3 de cada 7 peruanos obtiene una pensión en su vejez.

“¿Les das toda su plata y luego qué pasa? Pensar que la van a invertir y podrán recuperar, en un contexto actual, es equivocado”, expresó. Pero mencionó que el principal problema será que la devolución del 100% de aportes a la AFP “es solucionar el problema que hoy las administradoras tienen con nosotros y que no han podido garantizarnos una mejor rentabilidad. Sacarás tu plata con un rendimiento muy bajo y ellos se desligarán de cualquier responsabilidad”, explicó.

PUEDES VER Confiep pide al Gobierno que se flexibilicen los contratos a plazo fijo

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las pérdidas en los fondos solo entre marzo y mayo superaron los

S/ 18 mil millones. A la fecha, según las AFP, los fondos 0, 1 y 2 se han “recuperado a niveles prepandemia”, pero el fondo 3 −de mayor riesgo de inversiones y donde están sobre todo los más jóvenes− aún está con un 2% por debajo a lo logrado antes de la cuarentena.

La caída de la rentabilidad no evitó que las administradoras quieran distribuir dividendos en abril −Prima AFP quiso distribuir utilidades por S/ 145 millones y Hábitat por S/ 27 millones, por ejemplo−, aunque luego suspendieron el proceso.

Se pronuncia la AAFP

A diferencia de cuando se debatió el retiro del 25% o hasta S/ 12.900 de los fondos de la AFP, el gremio que reúne a las administradoras ya no se ha referido sobre la imposibilidad de tener los recursos para desembolsar los fondos.

PUEDES VER Salió la lista de 4,9 millones de beneficiarios del Bono de Electricidad

No obstante, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, señaló que "la propuesta es dañina", dado que la salida de casi el 41% de los fondos −la iniciativa del congresista Luna significaría desembolsar más de S/ 62 mil millones− afectaría la economía nacional, así como la rentabilidad de quienes opten por no retirar, pues "las administradoras tendrían que recomponer toda su cartera de inversiones", anotó.

Agregó, además,que se estaría cortando la posibilidad de que un joven de 25 años que actualmente pueda tener un fondo de S/ 5 mil, y decida retirar su dinero, ya no pueda rentabilizar por 10 veces su fondo aun si en toda su vida no vuelve a depositar S/ 1.

PUEDES VER Cinco bancadas dan visto bueno a devolución de ONP

Prialé recordó que el Gobierno así como el Congreso ya han brindado las facilidades para que se cuente con parte de sus ahorros previsionales en el sistema privado ante la coyuntura de emergencia: los dos decretos de urgencia del Ejecutivo que habilitó el retiro de S/ 2.000, y que a la fecha han totalizado desembolsos por S/ 4.507 millones. Así como la ley del 25%, con los que se han retirado S/ 22 mil millones.

“Se corta la jubilación”

Diversos congresistas ya han mostrado su apoyo a la iniciativa, incluso Carmen Omonte, quien preside la Comisión de Reforma de Pensiones, sostuvo que se debe dar prioridad en las comisiones que la analicen.

No obstante, Elio Chávez, superintendente adjunto de la AFP en la SBS, opinó que el proyecto va en la dirección contraria al principio de una reforma de pensiones. “Permitir el retiro de quienes no depositaron en los últimos 12 meses es no considerar las características del mercado laboral. Nuestro análisis es que de este grupo de trabajadores, el 30% vuelve a insertarse y podría aportar”, señaló.

“Si se permite el retiro, se corta el proceso de alcanzar una jubilación”, acotó.

Datos

Beneficiarios. El 58% de ellos serían menores de 45 años, por lo que tendrían 20 años para seguir cotizando, según la SBS.

El proyecto. Propone un retiro escalonado: 34%, a los 10 días de aprobarse la solicitud de retiro. El 33%, a los 90 días del primer desembolso. Y el 33% luego de 90 días adicionales.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.