Por: Alexandra Ampuero y Ernesto Carrasco

Hace un mes, el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, presentó ante el Congreso de la República la propuesta de licitación temprana para ocho lotes petroleros cuyos contratos están próximos a vencer. En la tensa sesión frente a la Comisión de Energía y Minas, sustentó cómo este adelanto en los contratos serviría para promover la inversión en los lotes del noroeste, la selva norte y el zócalo continental.

¿Qué se pretende con una nueva ley de hidrocarburos?

El tema se empezó a ver con el Congreso anterior y busca modernizar la ley en cuanto a mejorar la competitividad del país para traer inversiones en petróleo y gas, y también ayudar a resolver conflictos sociales. Además, se incorporaba un artículo en el que se le podía quitar el contrato a las empresas que no cumplieran con los temas socioambientales. También se planteó independizar a Perupetro, la idea es darle un poder de decisión en su ámbito.

PUEDES VER Petroperú tendrá posesión total del Lote 64 con retiro de Geopark

¿Actualmente cuáles son las dificultades de Perupetro?

Tener profesionales con más experiencia y preparación. Pero lo fundamental es que no podemos cambiar ninguna norma porque debemos pasar antes por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y luego por el de Economía (MEF). Eso dificulta la celeridad de los procesos en la inversión en los últimos años. Otra es el presupuesto. Entidades similares en otros países están facultadas para perforar pozos, hacer líneas sísmicas, mejorar el conocimiento del país.

¿Qué cuestiona usted a las operadoras actuales?

Habría que remitirse a los años 90, al proceso de privatización. Talara se lotizó en áreas pequeñas y el factor de competencia eran las altas regalías por lo que se le daban los lotes a las empresas que ofrecían más, pero el campo de petróleo va declinando y el costo para extraerlo aumenta, entonces queda muy poco dinero para invertir. Eso ha pasado en el noroeste. En cambio, en el lote X, que antes lo tenía Petrobras y ahora China National Petroleum Corporation (CNPC), sí hubo introducción de tecnología, nuevas formas de evaluar los campos maduros y también hubo grandes inversiones. Igual está pasando en el lote de Graña y Montero Petrolera, que se comprometió a perforar alrededor de 460 pozos. Ha perforado 100 y ya la producción se ha triplicado. Talara hoy está produciendo alrededor de 5 mil barriles más que hace 20 o 30 años.

¿Eso justifica adelantar las licitaciones de los lotes ?

Las inversiones necesarias para incrementar la producción en campos como Talara tienen un periodo de recupero largo: más de 4 o 5 años. Si ya quedan 4 años para que venzan los contratos, entonces ya no se invierte y la producción declina. Queremos licitación temprana para atraer nuevas empresas, o quizá las mismas, pero con otro compromiso. El factor de competencia ya no va a ser la regalía, sino mayores inversiones, introducción de tecnología e incremento de reservas.

¿Las grandes petroleras están interesadas en el Perú?

No, Talara no es para grandes empresas. La aspiración es empresas medianas, que se sabe no van a venir por lotes pequeños. Ya hemos tenido reuniones con cuatro empresas diferentes.

PUEDES VER Minem: Aprueban contratos para explorar y explotar hidrocarburos frente a costas de Áncash

¿Qué dicen el Gobierno, el Congreso y otros gremios?

Se han incorporado mejoras a partir de reuniones con la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y con el Minem. También hay comentarios de algunos gremios que no están de acuerdo con licitar. Aclaro que todos pueden concursar, incluso las actuales operadoras y bien porque son las que mejor conocen el campo, saben por dónde están sus oportunidades y problemas.

¿Si CNPC es grande, no cree que tendría ventaja?

Hay que aclarar un tema muy importante. No es Seferino Yesquén el que propone. Es Perupetro, conformado por un conjunto de técnicos, abogados, economistas que hemos analizado la situación y de ahí la propuesta. En realidad, hay que tener una bola de cristal para asegurar que solo CNPC se va a presentar. No entiendo por qué se ha creado todo un temor alrededor de CNPC. Es un temor infundado. Yo no tengo reparo en decirlo, he sido gerente en CNPC del lote 58 y en Petrobras de cuatro áreas técnicas. No sé si se cree maliciosamente que porque yo he sido gerente ahí, CNPC va a ser la única empresa. Eso me parece absurdo. Con la propuesta de licitación, el proceso es libre, abierto. Esa es la forma más transparente, de acuerdo con las normas que tenemos hoy, en la búsqueda de mejores operadoras para Talara.

PUEDES VER Congreso denuncia irregularidades en Perúpetro

¿Una empresa ligada a CNPC realizó trabajos de sísmica en Madre de Dios?

Era para la medición de variables en superficies, no era una actividad de riesgo. Ya se ha respondido ese cuestionamiento al Congreso.

¿Contrató Perupetro un allegado al actual Ejecutivo?

El proceso de contratación del señor Jesús Morales, como cualquier persona que ingresa a Perupetro, pasó por todo el rigor que exige la ley, inclusive del Fonafe. También, ya todo fue informado al Legislativo .

PUEDES VER Aprueban modificaciones contrato del Lote 31-C para extender por 10 años su explotación

¿Se integrarán lotes pequeños petroleros?

Sí, pues una empresa mediana no va a venir por lotes pequeños. Hay unos que ya tienen más de 100 años de explotación, ahí ya no hay mucho que hacer, ahí sí quizás se necesite una operadora chica, para algo diferente. Todo depende de los estudios.

¿Debe Petroperú tener a cargo la explotación de lotes?

Petroperú puede ser un actor importante en la explotación de los campos. Ya tiene el lote 192 y el 64 y lo único que se le impide ahora es invertir, pues la ley no se lo permite. Creo que ya está buscando socio para el 192.

PUEDES VER Producción petrolera cae en 50 %

El objetivo principal de toda nuestra propuesta es que se van a corregir los errores del proceso de privatización que hubo en los años 90.

Cambios en las regalías

El Ing. Seferino Yesquén afirmó que ha presentado un proyecto para modificar el actual sistema de regalías petroleras en función de las áreas donde se opera, el tipo de crudo y sus precios.

PUEDES VER Perupetro: Producción de petróleo cayó en más de 30 mil barriles diarios en el país

“Lógicamente (la propuesta) generará problemas de ingresos, pero con las actuales regalías solo queda dinero para operar y ya no para invertir, y hoy más que nunca, ante la pandemia, necesitamos inversiones”, comentó.

Comoquiera que el canon es de 18,75 % y las regalías no puedan bajar del 20 % el proyecto, sin duda, espera el apoyo y coordinación de todos los sectores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.