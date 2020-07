SNMPE: ‘‘Proyecto para modificar la ley PIACI no permitirá el desarrollo en poblaciones indígenas''

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que el dictamen sobre el proyecto de ley 4044 aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso es inadecuada.

‘‘No solo resulta innecesario, sino que, al prohibir todo tipo de actividad económica en los territorios de las reservas y sus zonas de amortiguamiento, cierra las oportunidades de desarrollo para las otras comunidades que residen en este amplio territorio”, expresó el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor.

Asimismo, reconoció que ya existe una ley desde el 2006 que protege a las poblaciones indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) y que garantiza el no contacto con estas.

De la Flor asegura que la ley PIACI del 2006 quiere ser modificada por el grupo de trabajo parlamentario sin haberse realizado un análisis técnico y desconociendo que la ley 28736 establece con claridad las medidas para resguardar la salud e integridad de esta población.

“El DL 1489 también reafirma la protección de los PIACI asegurando el no contacto, por lo tanto, la causa que motiva (la emergencia por la pandemia del COVID-19) el proyecto de ley 4044 no existe”, afirmó de la Flor, y explicó que las empresas de hidrocarburos no están realizando ninguna actividad que implique contacto con estas agrupaciones.

‘‘Lo que nos preocupa es que de aprobarse el dictamen recaído sobre el proyecto de ley 4044 en el pleno del Congreso, se estaría descartando el desarrollo de cualquier actividad económica y de infraestructura, así como del aprovechamiento de los recursos naturales, dado que se declararían intangibles las reservas y territorios donde se ubican los PIACI’‘, argumenta.

Finalmente, el representante de la SNMPE dijo que este proyecto afectará gravemente la seguridad energética del país ‘‘porque no podrán seguir operando importantes yacimientos de gas natural ubicados en la selva peruana, y no sería posible otorgar la concesión de Siete Regiones que tiene como finalidad llevar gas natural a los hogares de las zonas alto andinas y cuya buena pro está prevista a otorgarse en tres meses'‘.