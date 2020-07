El mega proyecto de la Tercera Etapa Chavimochic en La Libertad, lleva cerca de cuatro años paralizado, donde unas 30 mil hectáreas agrícolas se han visto perjudicas, en unos días se debe firmar un convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura, para trasferir la titularidad, lo que hará retomar la construcción de la represa Palo Redondo, generando 40 mil puestos de trabajo para las etapas I y II.

Culminada la construcción de la presa Palo Redondo, ésta obra permitirá: incorporar 30 mil has a la agricultura, en la I y II Etapa; generar 40 mil nuevos puestos de trabajo, incrementar el valor de la producción agroexportadora en la I y II Etapa en US$ 700 millones adicionales a la agroexportación actual, incrementar el valor de las tierras en la I y II Etapa, mayor aporte al PBI nacional, incrementar la producción de energía eléctrica y agua potable, mayor demanda de servicios aéreos y marítimos para el embarque de los productos agroindustriales, entre otros.

Los agroexportadores agrupados en la APTCH, Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic, saludaron de que por fin se destrabe Chavimochic y en el menor tiempo posible, con el apoyo del Ministerio de Agricultura.

“Es una luz al final del túnel, hemos venido trabajando con las autoridades, cada ministro que llegaba, sosteníamos reuniones. Se celebra la consolidación de este convenio que ayudará al destrabe del proyecto. Vamos a seguir acompañando este proyecto nosotros como usuarios estamos involucrados siempre”, indicó Rosario Bazán presidenta de APTCH.

“Creemos que es importante después de tres años de espera, se logre retomar la construcción de la represa Palo Redondo y el canal madre de Moche hasta Las pampas de Uricape en el valle Chicama (127.76 kilometros de longitud). Sin duda que nosotros como responsables del agua, ayudará mucho al riego de las 23 mil hectareas de propiedad de los socios de APTCH y otras más”, expresó Rafael Quevedo presidente de la Junta de Riego Tecnificado de Chavomichic.

Inversiones

La Inversión total por las obras de la Primera Fase de la III Etapa CHAVIMOHIC (incluida la supervisión) ascienden a la suma de US$ 373′813,112 millones de dólares. Estas comprenden: tramo principal del Canal Madre III etapa (US$ 240′622,462.71); Tercera Línea del Sifón (US$ 38′009,502.78); Automatización de la Infraestructura Mayor de Riego (US$ 48′628,878.76), y el monto de supervisión (US$14′373,063.76).

Las inversiones en obras de la Segunda Fase de la III Etapa CHAVIMOCHIC (incluida la supervisión), ascienden a la suma de US$ 341′633,908 millones de dólares.

El convenio tiene una duración de 2 años y en ese tiempo el Minagri deberá ocuparse del destrabe y los procesos arbitrales de la tercera etapa de Chavimochic, con un plazo tentativo de 3 a 4 meses, para luego retornar a la administración del gobierno regional.asumirá la titularidad y será el representante legal del concedente del contrato de concesión en un plazo tentativo de 3 a 4 meses.