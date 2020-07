Durante la cuarentena y ahora con la reactivación económica, los trabajadores sienten que no han tenido el apoyo suficiente del Gobierno para poder afrontar la crisis por el impacto de la Covid-19.

Y es que consideran que las diversas normas emitidas en materia laboral durante esta etapa de pandemia ha reflejado la poca protección que tienen los trabajadores, tal como se dio con la habilitación de la suspensión perfecta de labores en pleno periodo de emergencia.

Con un nuevo gabinete ministerial, los trabajadores esperan que esta figura se elimine y en su lugar se le apoye económicamente a los que han visto disminuidos sus ingresos.

La República consultó a varios sindicatos de los diversos sectores económicos y a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) sobre la agenda que debería priorizar el gabinete Cateriano de cara a la reactivación económica.

Los pedidos van en una misma línea: mejorar la fiscalización laboral para que empresas cumplan con protocolos sanitarios.

Además, solicitan subsidios y créditos para afrontar la crisis y piden modificar medidas laborales que garantice los derechos de los trabajadores.

Derogar la suspensión perfecta

Gerónimo López, secretario general de la CGTP

Estamos pidiendo un diálogo con el nuevo premier, Pedro Cateriano, y el presidente Martín Vizcarra porque se necesita escuchar la posición de los trabajadores en las decisiones de reactivación económica. Nosotros pedimos que se derogue el DU 038 que facilita la suspensión perfecta de labores cuando hay empresarios cuyas planillas fueron subsidiadas por el Gobierno hasta en un 35%, además recibirán S/ 60 mil millones con Reactiva Perú, e incluso otros beneficios. No obstante, 30 mil empresas buscan dar licencia sin goce de haber.

A parte, la pandemia ha evidenciado que hay una industria textil que puede proporcionar mascarillas e implementos médicos. No se puede ignorar esta industria que puede generar miles de puestos de trabajo. Jóvenes que están realizando sus investigaciones a los que se debe apoyar y no seguir apostando por más importaciones.

Estamos organizando una jornada de lucha para el jueves 23 de julio contra las medidas neoliberales del nuevo premier y el ministro de Trabajo.

Alto a la depredación de la anchoveta

Lorenzo Macedonio, Sindicato de Pescadores de Chimbote

Desde hace años venimos pidiendo que se deroguen y modifiquen decretos supremos como el 024-2016, que sacó el exministro Bruno Giuffra, pues permite la depredación de la anchoveta cuando antes se sancionaba la pesca juvenil. Bajo este decreto se eliminó la multa, y las lanchas solo reportan lo que captan. Hemos hecho parar temporadas anteriores en 2016, 2017 y 2019 a través de plantones, y pese a que la actual campaña es “auspiciosa”, ha sido a costa de varios compañeros muertos y cientos de contagiados, y las empresas han ocultado esa información.

Asimismo, está el decreto 1084, ‘la ley de cuotas’, en la que las empresas no están reconociendo las cuotas a los pescadores e incluso Copeinca, en plena pandemia, nos dejó sin un sol cobrándose deudas anteriores en vez de darnos las utilidades. Continúa el abuso. Somos cerca de 15 mil pescadores de la flota industrial Acero y el 30% somos vulnerables. Hay otro 15% que se quedó en tierra porque se contagiaron antes de salir y los internaron en hoteles.

La minería no ha garantizado la riqueza

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro

Hemos recogido con preocupación las declaraciones del nuevo premier, Pedro Cateriano, al no recoger la importancia del sector agricultura, donde más del 80% son pequeños productores, que representan a 2,2 millones de peruanos.

Se debe entender que Perú no es un país minero, la actividad extractiva no ha demostrado que es frente de riqueza. No podemos retroceder al colonialismo. Hay que priorizar las actividades productivas como lo hace el resto de países. Y si es que hay extracción, entonces hay que darle valor agregado.

No nos hemos doblegado frente al cambio de rostros en los ministerios, seguiremos firmes, necesitamos una cartera de Agricultura que conozca el campo, con su viceministerio de agricultura familiar. Ha sido un acuerdo y compromiso del Gobierno y esperamos que el nuevo gabinete lo mantenga, así como incluir nuestros aportes sobre el reglamento del FAE-Agro porque necesitamos que no dejen de lado a los pequeños ganaderos y productores acuícolas del país.

Se debe hacer una reforma en la minería

Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMSP

Estamos preocupados por los cambios ministeriales. El ministro de Energía y Minas (Rafael Belaúnde) es hijo de empresario minero. Hemos expuesto temas de salud, trabajo y los contagios en el sector, pero no nos han dado información.

El premier Cateriano determinó que la minería impulsará la reactivación económica. No estamos en desacuerdo, pero queremos que se garanticen los derechos humanos del trabajador y garantizar la salud de los trabajadores mineros.

Económicamente se necesita reactivar la minería, pero primero se debe hacer una reforma: fiscalizar la los tributos que pagan las empresas, cortar los beneficios tributarios y proponer un programa de semiindustrialización de la minería. Si no hacemos eso, si vamos a tener las mismas reglas de juego, los hechos dicen que el dinero no va para el pueblo.

Cateriano habló de minería y destrabar los proyectos, pero a costo de qué. El martes determinaremos si aprobamos realizar una huelga el 14 de octubre.

Mayor diálogo con los trabajadores

Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP

Tiene que haber una verdadera reactivación del sector de la construcción porque es muy estratégico para la absorción de la mano de obra.

No solamente las de infraestructura sino también las menores obras como mejoramiento de barrios o las que tengan que ver con bocatomas que podrían dar empleo a personal de menor calificación que están desocupados.

Se debe exigir a las empresas que se tomen las medidas o se fiscalicen bien la implementación de los protocolos de bioseguridad para evitar contagios en las pocas obras que se han reiniciado.

El nuevo gabinete debe dialogar con los trabajadores, porque anteriormente solo se estuvo dialogando con las Confiep y los demás gremios empresariales; de los trabajadores se han olvidado.

Durante toda la etapa de cuarentena, a los trabajadores no les han brindado ningún tipo de apoyo solidario ni ninguna medida favorable, todo el beneficio fue para las empresas.

Subsidios y créditos a trabajadores del turismo

Edgar Tito, vocero de la Fenaguiturp

Para el nuevo gabinete va a ser un gran reto tanto social y económico, porque la actividad turística ha sido golpeada al 100%. Sería necesario instalarse las mesas consultivas para que se haga un trabajo coordinado, y así evitar todos los problemas futuros.

La gente que trabaja en Turismo se siente abandonada por el Estado, porque solamente la reactivación beneficia a grandes intereses, empresas bien posicionadas. Pero si hablamos de los trabajadores, estamos en total abandono.

El Gobierno se debe acercar un poco más para ver la realidad del sector Turismo y así poder darle las herramientas necesarias para poder reactivarnos. En nuestros pliegos de lucha pedimos que el Gobierno nos brinde créditos para que podamos tener nuestro capital para reactivarnos económicamente, es lo que exigimos.

El sector también pide que se cree un subsidio que nos ayude a sobrevivir durante todo este periodo de crisis, porque la reactivación del turismo va a ser lenta.

