Casinos y tragamonedas se reactivarían en agosto, según Canatur

Los casinos y tragamonedas podrían reactivarse en agosto, ello en el marco de la Fase 4 de reinicio de actividades, así lo estimó Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

De acuerdo a Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, el protocolo a aplicarse para dichas actividades se encuentra a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud (Minsa).

Con respecto a los lineamientos que se seguirían en dichos establecimientos, el presidente de Canatur precisó que solo se habilitará la mitad de las máquinas, además no se permitirá ingerir ningún alimento, ello con el fin de evitar que los asistentes se quiten la mascarilla.

“Los casinos y tragamonedas usualmente tienen una ventilación asistida. Funcionará una máquina sí y otra no para poder espaciar, no se va a dar bebidas, ni comidas, ni se permitirá fumar cigarros para evitar que se quiten la mascarilla en esos lugares”, dijo Canales a La República.

Con respecto a las horas, Calderón detalló que habrá restricción en el horario de funcionamiento, el cual lo determinarán las autoridades correspondientes.

Este rubro que mueve anualmente 1.000 millones de dólares y emplea a más 80 mil personas, operaría con un aforo del 50%. Además, no se podrá realizar ningún show artístico.

Bares y discotecas

En el caso de los bares y discotecas, el líder gremial prevé que estarían reactivándose a finales de octubre o mediados de noviembre, siempre y cuando la cifra de contagios se haya reducido.

“Los bares y discotecas son lugares donde son cerrados, algunos no tienen área libre o son sótanos, para los bares debe establecerse el no uso de las barras y todo eso ha generado que exista un análisis previo de la situación sanitaria para ver en qué momento se procede a trabajar los protocolos. Posiblemente, si todo marcha bien y las cifras no se complican, debería estar entre octubre y quincena de noviembre”, dijo Canales.

Recalcó que en la primera semana de setiembre, el Ejecutivo analizará la situación sanitaria para luego empezar a trabajarse el protocolo para la reactivación de estas actividades. No obstante subrayó, que solo podrán reabrir los locales que se adecuen a los protocolos.

“No habría atención en barra, el aforo será reducido, el tema es el sistema de ventilación, si son lugares cerrados va a ser más difícil que puedan abrir porque la concentración de partículas del virus podría estar en el ambiente y si no tiene un sistema de circulación entonces no habría forma de poder darle inicio a ese tipo de establecimientos”, sentenció.

Finalmente, expresó que varios negocios que se dedicaban a estos rubros han tenido que reinventarse para poder subsistir.

