El turismo es uno de los sectores más golpeados por la crisis del Covid-19 al encontrarse paralizado desde el 16 de marzo; pese a que se reactivaron los viajes a nivel interprovincial y con la llegada de la ministra Rocío Barrios al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las expectativas están sobre la mesa.

"La reapertura de vuelos nacionales es para que las personas vuelvan a sus lugares de origen, no es que las agencias de viaje vayan a hacer negocio ni mucho menos", expresó Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

Agregó que en el turismo trabajan 3,8 millones de personas y actualmente unos 400 mil están desempleados en un rubro que anualmente facturaba US$ 12.000 millones y que ahora lastra pérdidas de hasta US$ 3.000 millones.

Piden relajar medidas

"No habrá nueva normalidad si no hay libre circulación. El toque de queda restringe las actividades económicas en el sector turismo", sostuvo Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Además, consideró que se debe incentivar la reactivación del sector exonerando el cobro de IGV a servicios turísticos por al menos dos años, ya que el turista peruano paga 28% más que uno extranjero. "Más de 50 mil empresas de turismo han parado porque el Gobierno no llega a tiempo. Ni Reactiva, ni FAE-Mype les han ayudado al exigir requisitos que no estaban en capacidad de cumplir. Con FAE-Turismo se dan 18 meses de gracia porque justamente es el tiempo de reactivación que necesitamos", acotó.

Por su parte, el extitular de Mincetur José Vidal indicó que debe haber una sinergia entre el ámbito público y privado para alentar al sector. "El turismo tiene un efecto multiplicador en la economía. Es un mecanismo para salir de la recesión y se debe trabajar conectado con servicios como restaurantes, transporte, productores agricultores y energéticos", argumentó.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo (Agotur) del Cusco, Edgar Tito, señaló que en cuatro meses poco más de 7.500 guías cusqueños están sin empleo, en una región que concentra el mayor flujo turístico a nivel nacional.

Machu Picchu aún no abrirá el 24 de julio

Machu Picchu no reabrirá sus puertas este 24 de julio como se había previsto, dado que no se han implementado los protocolos adecuados, informó Miguel Zamora, administrador del parque arqueológico.

“Al no tener visitantes desde quincena de marzo, muchas personas han abandonado el pueblo al no laborar. De las 7 mil personas que vivían allí, no creo que ahora lleguemos a 2 mil”, detalló.