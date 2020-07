Bono ‘Yo me quedo en casa’ | Luego de que el Gobierno estableciera la cuarentena obligatoria para todas las personas en el Perú para evitar los contagios por el nuevo coronavirus, muchas actividades económicas se detuvieron. Esto causó que varias personas dejaran de recibir ingresos monetarios, pues dejaron de trabajar o perdieron su empleo. Esta situación además, puso en mayor vulnerabilidad a las familias consideradas pobres y pobres extremas. Frente a este panorama, el Ejecutivo decidió implementar el Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles, con la finalidad de apoyar en los gastos esenciales de aquellos que no tienen recursos. Este dinero, continúa siendo entregado mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que además, gestionó una plataforma web a fin de que los ciudadanos puedan consultar si son beneficiarios.

Del mismo modo, las autoridades dieron a conocer que cerca de 8 millones de hogares peruanos serán beneficiados con las dos armadas de 380 soles, contempladas en diferentes bonos como el Bono Independiente, Bono Universal y Bono Rural

Consulta: segundo bono de 380 soles

El Gobierno ha implementado una plataforma virtual con el objetivo de que los ciudadanos puedan consultar si están en la lista de beneficiarios del Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles. Para consultar si tu nombre figura en el padrón para la segunda entrega del subsidio, accede a la plataforma oficial haciendo clic AQUÍ, y completa el cuadro con el número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

¿Cómo saber si eres beneficiario del segundo bono de 380 soles?

Para conocer si eres beneficiario de la segunda entrega del Bono ‘Yo me quedo en casa’, debes seguir las siguientes indicaciones:

1.- Ingresa a la plataforma oficial del Bono ‘Yo me quedo en casa’ haciendo clic AQUÍ.

2.- Ingresa tu número de DNI y la fecha de emisión.

3.- Haz clic en el botón: no soy un robot.

4.- Selecciona la opción: consultar.

Si tu nombre fue considerado para recibir el bono de 380 soles, la plataforma del Gobierno te indicará las fechas y modalidades para que puedas cobrar la segunda parte del bono ‘Yo me quedo en casa’.

LINK del segundo bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles

Si quieres consultar si puedes acceder al cobro de la segunda armada del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ solo haz clic en el siguiente link: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/. Al ingresar, tendrás que llenar el cuadro los datos de tu DNI que te solicitan. Del mismo modo, puedes consultar si algún familiar tuyo es beneficiario.

Fecha de pago del segundo bono de 380 soles

Se informó que ya se viene realizando la segunda entrega del bono 380 ‘Yo me quedo en casa’. Si todavía no has cobrado el dinero de tu bono y eres beneficiario, tienes oportunidad de hacerlo hasta 30 días después de finalizado el periodo de emergencia sanitaria por la COVID-19, acorde el Decreto de Urgencia 044-2020.

PUEDES VER Así luce el aeropuerto Jorge Chávez tras reinicio de vuelos nacionales [FOTOS]

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Puedes cobrar tu segundo bono 380 otorgado por el Midis a través de las siguientes instituciones bancarias: Banco de la Nación, Interbank, BCP, Interbank, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitan.

Asimismo, tienes cuatro modalidades para retirar tu dinero:

- Depósito en cuenta

- Billetera electrónica

- Banca por celular

- Giro bancario

Mediante la plataforma virtual: bono2.yomequedoencasa.pe se te dará a conocer la modalidad en la que puedes realizar el cobro del segundo Bono de 380 soles.

Plataforma del Bono de 380 soles 'Yo me quedo en casa'. Foto: captura de la plataforma del Midis.

¿Cuándo se pagará el segundo Bono de 380 soles?

En mayo se inició con el pago del segundo bono de 380 soles, y continúa siendo distribuido a os beneficiarios. En tanto, según el Decreto de Urgencia 044-2020, el subsidio económico del Estado puede cobrarse hasta 30 días después de que la emergencia sanitaria en el Perú haya finalizado.

¿En qué bancos puedo cobrar el segundo bono de 380 soles?

El Gobierno se encuentra trabajando con diferentes entidades bancarias para poder facilitar el pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’. Es así que para cobrar tu bono puedes hacerlo mediante el Banco de la Nación, BCP, BBVA, Banco de Comercio e Interbank y la Caja Metropolitana.

¿En qué modalidades se entrega el bono de 380 soles?

Las modalidades a través de las cuáles se realizará el giro del bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ de forma segura, son las siguientes:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación: los beneficiarios podrán retirar el dinero en cualquier agente o cajero Multired.

- Billetera electrónica Tunki de Interbank: para acceder a esta modalidad los usuarios deberán descargar el aplicativo Tunki en su teléfono celular. Luego, deben habilitar la billetera electrónica que les permitirá cobrar el bono.

- Banca celular del Banco de la Nación: quienes resulten beneficiados deberán generar un código, con el cual podrán retirar el dinero en cualquier cajero automático Multired.

- Giro por ventanilla: los que fueron designados para cobrar por esta vía pueden escoger el departamento, provincia y distrito en donde recogerán su dinero, así como la entidad bancaria más cercana a su domicilio.

¿Cómo realizar el retiro del segundo bono de 380 soles?

Si fuiste considerado en la lista de beneficiarios del segundo bono de 380 soles, puedes proceder a retirar el dinero en el Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, BBVA Continental, Banco de Comercio, Caja Metropolitana o Interbank.

Igualmente, cuando ingreses a la plataforma online del Bono de 380 soles se te brindará información sobre cuál de las cuatro modalidades para el retiro podrás acceder: depósito en cuenta en el Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank, banca celular del Banco de la Nación y asignación de giro por ventanilla.

PUEDES VER A partir del 17 de julio se podrá ingresar a la sede de la Corte de Lima con una orden judicial

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No hay ninguna manera de inscribirse al segundo bono de 380 soles, ni a través de página web o entidad, pues los beneficiarios fueron considerados en base al Padrón General de Hogares (PGH), que contiene la información de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de Hogares.

Los autoridades recomendaron que la ciudadanía debe tener mucho cuidado para no dejarse engañar.

¿Quiénes son beneficiarios del segundo bono Yo me quedo en casa de 380 soles?

Los acreedores del segundo bono de 380 soles ‘Yo me quedo en Casa’ son aquellos que están considerados como pobres o pobres extremos, quienes se encuentran más vulnerables debido a la crisis económica por el coronavirus. Se calcula que alrededor de 2,7 millones de hogares accedieron al subsidio estatal.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el bono de 380 soles?

Según el Decreto de Urgencia 044-2020, el Gobierno autorizó la entrega del segundo pago del Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles, desde el último 1 de mayo de 2020. El documento precisó que los acreedores del beneficio económico pueden retirar el subsidio monetario hasta 30 días después de que finalice la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Cronograma de pagos del bono Yo me quedo en casa de 380 soles

El cronograma de pagos del bono 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ la puedes encontrar ingresando a la página web oficial en el siguiente link: bono2.yomequedoencasa.pe. El horario fue establecido por el Gobierno con la finalidad de evitar conglomeraciones de personas y prevenir contagios de la COVID-19.

Cabe recordar que el subsidio todavía se puede cobrar hasta 30 días calendario posterior al término de la emergencia sanitaria, según el Decreto de Urgencia 044-2020.

PUEDES VER Transporte interprovincial de pasajeros: conoce el protocolo y las empresas que reanudan

¿Habrá un tercer bono de 380 soles?

El Gobierno no ha dado información sobre una nueva entrega sobre el Bono 380 soles hasta el momento. En varias ocasiones durante su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha sido enfático en indicar que el monto, que beneficia al 75 % de los hogares peruanos, es de 760 soles, divido en dos armadas de 380 soles.

Los bonos que está entregando el Gobierno

El Gobierno del Perú ha implementado cuatro bonos, dirigidos al 75 % de los hogares peruanos los cuales han sido perjudicados por el parón económico debido a la COVID-19. Puedes ingresar a sus plataformas digitales que te mostramos a continuación para consultar si eres beneficiario de alguno de los subsidios de 760 soles:

- Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380: bono2.yomequedoencasa.pe.

- Bono Independiente: bonoindependiente.pe.

- Bono Rural: bonorural.pe.

- Bono Familiar Universal: bonouniversalfamiliar.pe.