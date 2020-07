La construcción ha sido uno de los sectores más golpeados en esta pandemia, y es que durante los primeros cinco meses del año, dicho sector sufrió una contracción acumulada del 41,4%, según revela el reporte especial del Informe Económico de la Construcción (IEC), que elabora la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Este impacto que era previsible, según el gremio constructor, revela que urgen medidas necesarias para una reactivación cercana, lo cual deberá ser prioridad en la agenda del nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Lozada.

En ese sentido, el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, expresó que sería conveniente que la nueva gestión incremente –hasta el 31 de diciembre– el monto del subsidio del programa Mivivienda.

Con ello, pasaría de un promedio de S/ 11.800 a S/ 18.800, lo que permitirá impulsar las colocaciones de vivienda que se han visto sumamente afectadas en los últimos meses ante la falta de ingresos y en la disminución de los ahorros de las familias que tenían pensado comprarse una vivienda antes de la pandemia.

Reactiva vivienda

Otro punto que el gremio considera importante y que debería estar en la agenda del actual ministro Lozada es que se implemente un programa de financiamiento de

S/ 600 millones para así asegurar la continuidad de los proyectos de vivienda social. Esto debido a que las condiciones del mercado actual –donde hay poca demanda– alteran el modelo financiero de los proyectos (ver infografía).

"Necesitamos hacer todo lo posible para que la retracción no afecte la capacidad de producción para los años siguientes. La construcción no se puede equilibrar con importaciones, lo que no se hace ahora se paga mañana", alertó Valdivia.

Finalmente, el gremio constructor pidió que a través de una norma nacional, las municipalidades no restrinjan el reinicio de obras ni impidan el otorgamiento de licencias de proyectos de vivienda.

El dato

Arranca Perú. Capeco pidió “modificar el reglamento de contratación de obras de mantenimiento vial a ejecutar por los gobiernos locales para evitar que éstas se adjudiquen por sorteo y al precio mínimo”.

