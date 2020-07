Desconocido para las centrales sindicales y conocido a medias por algunos abogados laboralistas: Martín Ruggiero, el ahora ministro más joven del gabinete Cateriano, fue nombrado el miércoles como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelara que casi 2 millones 700 mil trabajadores −solo en Lima Metropolitana− perdieron su empleo y que el número de quienes buscan trabajo se incrementó a 427 mil 400.

Los más afectados con esta situación, provocada por la pandemia, tienen rostro: jóvenes menores de 24 años, mujeres en su gran mayoría, y aquellos que no tienen estudios superiores. Fue en los sectores construcción y manufactura, en los que la pérdida de empleo golpeó más. (Ver infografía)

Además, la emergencia sanitaria afectó los ingresos: para los varones se redujo en S/ 288 y para las mujeres, en S/ 60,40. Todo ello, en medio de las fases 2 y 3 de la reactivación económica.

“Diálogo social”

Sin duda, el reto en el corto tiempo para el ministro de 32 años será diseñar un plan de reactivación de trabajo. Si bien el Gobierno ya lanzó Arranca Perú −con el que busca generar más de un millón de jornales temporales a nivel nacional al cierre del año− la medida es “un calmante pero no la vacuna”, afirma el laboralista Jorge Toyama, quien sostiene que entrar a una fase 2, 3 o incluso 4 de reactivación económica no garantiza que no haya ceses colectivos o más suspensiones perfectas.

“Hoy el foco debe estar en cómo lograr que las empresas formales sigan siéndolo y contratar a más trabajadores. La exministra Sylvia Cáceres estaba evaluando (me parece) los estímulos adecuados, como una reducción en el aporte a EsSalud de 9% a 5%, entre otros”, indicó.

Pero para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cualquier medida laboral deberá pasar por el diálogo social.

“Nos sorprende que el premier haya hablado de diálogo económico, político, pero no haya mencionado el diálogo social, que es importante (...) Antes de la fase 2 habíamos propuesto la firma de un acuerdo tripartito para el respeto hacia los derechos laborales, sin embargo, no se consideró. Hoy se está imponiendo un modelo económico que deja de lado el marco laboral”, resaltó Julio Cesar Bazán, de la CUT.

Por su parte, Christian Sánchez, exministro de Trabajo −quien de Ruggiero solo recuerda haberlo visto participar en un arbitraje laboral− también manifestó que el diálogo con los gremios será clave, así como fortalecer la inspección laboral, ante el incremento de contagiados. De igual modo, garantizar que los procedimientos laborales administrativos (como suspensión perfecta, ceses, negociación colectiva) se resuelvan con criterios técnicos y no políticos”.

Al cierre de esta nota, Ruggiero seguía siendo tendencia en redes sociales, cuestionado por sus vínculos con el sector empresarial.

La palabra

Julio César Bazán | Secretario general CUT

“El nuevo ministro hará lo que el gabinete determine, facilitando medidas antilaborales. Es un error nombrar a un desconocido. Estamos pidiendo una reunión con el premier”.

Jorge Toyama | Laboralista

“Una medida urgente es que el Ministerio de Trabajo y la Sunafil atiendan físicamente al 100%. Lo segundo es agilizar la suspensión perfecta, que son medidas que las dio el ministerio”.

