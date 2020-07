Cofide se retrasa en aprobación de garantías para créditos de Reactiva Perú

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) experimenta un retraso en la aprobación de las garantías a las solicitudes de crédito de capital de trabajo, que han presentado micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para acceder al fondo de 60 mil millones de soles del programa Reactiva Perú.

De acuerdo con las reglas establecidas por el Ejecutivo, Cofide es el organismo asignado para otorgar el aval estatal a los préstamos bancarios destinados a las empresas que lo requieren con la finalidad de cumplir con obligaciones de pago a proveedores y trabajadores.

Entre los requisitos definidos por el gobierno, pueden ser beneficiarias de Reactiva Perú las empresas que cuentan con una positiva calificación crediticia, no mantienen deudas coactivas con la Sunat, no cuentan con condenas firmes por corrupción, lavado de activos y delitos vinculados, y tampoco deben estar sometidas a procesos de investigación criminal.

Pero para el cumplimiento de estas exigencias, sin embargo, Cofide no contaba con una base de datos adecuada, por lo que tuvo que recurrir a la Procuraduría General del Estado (PGE), que cuenta con la información necesaria.

Lista en blanco y negro

Según el gerente general de Cofide, Gerardo Freiberg Puente, la PGE ha entregado un 80 % del total de información que ha requerido, antes de validar las solicitudes de créditos que han presentado las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para acceder a Reactiva Perú.

“Se nos exigió contrastar información con una base de datos que no teníamos, por lo que hemos debido gestionar ante la PGE una lista de empresas o personas que no están habilitadas para contratar con el Estado. Al no contar con la información integral, se ha originado un cuello de botella en la aprobación de las solicitudes de crédito presentadas desde hace más de una semana”, informó Freiberg a La República.

De la primera partida de 30 mil millones, de un total de 60 mil millones del programa Reactiva Perú, ya fueron entregadas garantías por 28 mil 500 millones de soles a favor de 115 mil empresas. Cofide espera que con la recepción del 20 % de información pendiente, inicie la aprobación de las solicitudes de garantías de empresas que buscan alcanzar la segunda parte de los fondos de Reactiva Perú.

Proceso de verificación

“Tenemos que verificar antes de dar el visto bueno a una garantía de crédito. La demora se debe a que la Procuraduría general del Estado (PGE) ha solicitado a cada una de las procuradurías de todo el aparato estatal información sobre empresas o personas relacionadas con casos de corrupción, lavado y otros delitos señalados por la norma. Han transcurrido 11 días desde el inicio del proceso y todavía no están completas las listas”, indicó el gerente general de Cofide.

Según Freiberg, en el transcurso de esta semana muy probablemente Cofide estará en condiciones de responder a las solicitudes de garantías de crédito en un lapso de entre 24 y 48 horas, que es el tiempo adecuado para este tipo de procesos.

Cuando se dieron a conocer los beneficiarios de la primera parte de Reactiva Perú, la prensa dejó en evidencia varios casos de condenados o procesos por delitos en agravio del Estado, que accedieron a millones de soles de los créditos. Por este motivo, el Ministerio de Economía y Finanzas impuso condiciones más drásticas, con la finalidad de que empresas o personas que agraviaron al Estado reciban créditos del mismo.

Por ejemplo, las compañías o individuos que son parte de la megainvestigación del caso Lava Jato no deberían recibir créditos.

Es por esto que Cofide demandó apoyo de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, lo que generó, a su vez, tardanza.

“Se han incorporado filtros adicionales, por lo que hemos pedido las bases de datos que esperamos en esta semana recibir y de esta manera verificar y aprobar las garantías”, dijo el gerente general de Cofide.

“Hay 3 millones de empresas entre pequeñas, micro, medianas y grandes en el Perú, entonces la velocidad es muy importante para resolver las solicitudes. No podemos pasar mucho tiempo deteniéndonos en revisar en profundidad. Eso lo podemos hacer después. El modelo permite revisar después y protege la posición del mercado. Esa es la parte buena del modelo”, manifestó Gerardo Freiberg.

Modernizar el sistema informático

La Contraloría General de la República recomendó a Cofide modernizar su sistema informático para el proceso de evaluación de las solicitudes de garantías de crédito. El gerente general del organismo, Gerardo Freiberg, confirmó que Cofide se encuentra construyendo una nueva plataforma.

“La recomendación de Contraloría es totalmente válida, porque hoy en día se está procesando una gran parte de la información en Excel. La construcción de la nueva plataforma tardará por lo menos un mes, como no podemos esperar tanto tiempo, estamos avanzando en Excel lo más rápido. Reactiva Perú debe salir rápido”, indicó Freiberg.

